羅賓漢加密貨幣部門規避銀行法規 遭紐約金融監管機構罰款3千萬美元

根據路透周二（2 日）報導，線上券商羅賓漢（Robinhood Markets）的加密貨幣部門遭紐約州金融服務部（NYDFS）處以 3,000 萬美元罰款，主因是該公司部門涉及違反反洗錢、網路安全與消費者保護規定。這也是該部門首次對加密貨幣採取執法行動。

紐約州金融服務部（NYDFS）周二表示，對羅賓漢加密貨幣部門（Robinhood Crypto）從 2019 年 1 月 24 日至 2019 年 9 月 30 日的營運調查發現，該公司在管理與合規項目監督方面有缺陷，其中包括未能培養與維持合規文化、沒有替項目分配足夠資源，導致嚴重違反司法部的反洗錢與網路安全法規，特別在公司快速發展的情況下問題日益加劇。

此外，NYDFS 也指出羅賓漢並未按照要求在官網上提供專門的消費者投訴專線。NYDFS 官員表示，除了向羅賓漢開罰 3,000 萬美元外，其加密貨幣部門還需聘請一名獨立顧問評估合規狀況。

至於此次罰款，羅賓漢最早在去年提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中首度公開披露與 NYDFS 的調查和解，該公司最初預估的法款至少為 1,000 萬美元，後來增至 3,000 萬美元。

羅賓漢負責訴訟與監管執法的副法律總顧問 Cheryl Crumpton 同日聲明表示，很高興能與監管機構達成和解協議，同時在建構領先業界的法律、合規與網路安全項目取得重大進展，另一方面仍對羅賓漢能夠提供更方便、成本更低的買賣加密貨幣交易平台感到自豪，並表示將繼續發展業務，提供給客戶想要的新產品與服務。

截稿前，羅賓漢 (HOOD-US) 盤中股價上漲 1.94%，每股暫報 9.21 美元。