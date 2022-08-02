〈財報〉供應鏈問題、俄國業務停擺 開拓重工Q2營收表現不佳

「景氣金絲雀」開拓重工（Caterpillar、卡特彼勒）周二（2 日）盤前公布第二季財報，由於供應鏈問題與俄國業務停擺影響，營收低於市場預期，此外運費與勞力成本攀升，營益率也出現萎縮，利空消息影響開拓重工盤前股價跌近 4%。

開拓重工第二季（截至 6/30）營收年增 11% 至 142.5 億美元，低於 Refinitiv 分析師預估的 143.5 億美元，但經調整後每股獲利報 3.18 美元，高於分析師預估的 3.01 美元，去年同期為 2.60 美元。然而第二季營益率從去年同期的 13.9% 降至 13.6%。

由於開拓重工 (CAT-US) 上季財報營收、營益率雙雙下滑，盤前股價受影響挫跌 3.81%，每股暫報 187.43 美元。

開拓重工業績不如預期的部分原因是受到美國對俄國制裁影響，俄烏衝突今年 2 月爆發後，開拓重工 3 月便宣布暫停俄國業務營運。此外，該公司第二季在歐洲、非洲與中東地區的銷售額下滑約 3% 至 30 億美元，但其他地區銷售額都有所提升。

雖然財報結果憂喜參半，開拓重工高層仍樂觀看待，公司執行長 Jim Umpleby 在財報會議上表示：「儘管供應鏈面臨挑戰，但營收出現兩位數成長與經調整後每股獲利優於去年同期，這是又一個不錯的季度業季」，Umpleby 也指出，第二季業績反映出大多終端市場的健康需求。

對此，巴倫周刊（Barron"s）報導指出，需求強勁是個好跡象，機械設備的單價與價格皆有所上升，抵銷成本上漲的影響。

值得注意的是，開拓重工訂單不斷成長，繼第一季後第二季再度成長 20 億美元。Baird 分析師 Mig Dobre 在近期報告指出，過去三個月內，美國的工程機械訂單低於出貨量，導致積累的訂單數下降。這使得積累訂單成為投資人觀察的項目之一。