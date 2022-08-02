〈房產〉全台建、使照及開工數量 上半年同步增加

根據內政部統計資料顯示，今年上半年建照量持續擴增，住宅類建照量達 8.6 萬戶，創 1996 年以來的同期新高，反映景氣擴張，而建商先前積極買地推案，實際投入市場供給的開工量統計，也增加到 7.3 萬戶，可預期未來市場供給量能會維持相對大量。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，建商從買地、整合到取得建照，快則 6 個月到 1 年，慢則 2、3 年都有可能，因此這波建照量持續擴增，大概都是去年以前購入的一些土地或幾年前就持續整合的土地，即使近期買氣放緩，開發商卻仍持續請照開發，但礙於短期市況氣氛欠佳，加上造價大漲等，即使申請建照與開工爆量，推案狀況卻顯得保守。

統計顯示，今年上半年住宅類建照量達到 8.6 萬戶，寫下 1996 年以來的同期新高，六都中建照核發數量最多的是台中市的 1.6 萬戶，桃園市的 1.3 萬戶，台南市也都有 1.1 萬戶，比起交易規模最大的新北市還略多一些，反映當前這些區域都是房市亮點，數量最少的則是台北市的 6483 戶。

曾敬德指出，從 1998 年後就沒有出現過連續五年住宅建照數量連續超過 10 萬戶的紀錄，加上這三年又可能都是超過 15 萬戶的大量，不免讓人會憂心未來供過於求的問題，不過探究背後原因，主要這幾年許多結構都產生改變，包括大台北以外區域崛起，中南部地區住宅型態由透天轉變為大樓等，都對大樓產品需求越來越穩定，且開發商一定是推案賣得不錯，才會繼續買地推案，也因此看到建照量連續性的攀升。

至於使用執照數量部分，上半年也是來到近年大量的 5.1 萬戶，以過去幾年較為大量的開工推估，未來使照數量還會持續攀高，交屋潮可能後續會逐漸到來，不過兩、三年前買方以自用客居多，加上房價也有一定漲幅，短期內不至於會出現賣壓。