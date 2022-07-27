〈房產〉國泰房產指數：Q2全台房市推案量減少 桃園價格增幅最多

國泰房地產指數今 (27) 日發布最新報告，第二季國泰全台房地產指數，相較上一季價漲量縮，成交價大幅上漲、議價率也大幅擴大，推案戶數較上一季減少，銷售率小幅下跌，成交量大幅減少，其中桃園第二季開價及可能成交價上漲最多。

國泰房地產指數指出，2022 年第二季新推個案數共 187 件，推案戶數計 16,473 戶，較上季及去年同季均下降，總推案金額 2,908 億元，較上季下降，較去年同季上升；主力總價 1,861 萬元，較上季下降，較去年同季上升；

根據調查，第二季全台可能成交價較上一季大幅上漲，其中新北穩定，其餘地區均上漲，桃園漲 16% 最多。開價也以桃園上漲最多，第二季全台開價相較上一季上漲，各地區開價均上漲，其中也以桃園開價上漲 15.4％最多。

國泰房地產指數指出，由於俄烏戰爭、供應鏈調整等外部不確定性仍高，加上第二季疫情衝擊民間消費，台灣央行下修全年經濟成長率為 3.75%。另外，考量國際商品價格持續走高，國內輸入性通膨壓力增加，央行於 6 月中旬調升政策利率半碼，同時調升存款準備率一碼，續採緊縮性貨幣政策，抑制通膨預期心理。

再者，隨著政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施，加上受疫情衝擊，6 月全台及六都建物買賣移轉棟數年增率轉呈負值。進一步觀察各地區表現，相較去年同季，全部地區成交價大幅上漲；成交量部分，除南高增加，其餘地區也維持穩定。從四季移動趨勢觀察，與前波高峰相比，各地區本波成交價均創新高；但成交量呈現不同發展，桃竹以北地區仍處相對低檔，中南部地區已超過前次波段高點，仍在高檔盤整。

國泰房地產指數指出，綜合第二季房市，以移動趨勢圖來觀察，成交價漲幅明顯，成交量維持穩定，房市表現偏熱；但是全台房市面臨通膨、土建融緊縮、升息、政府打炒房政策、年底選舉、疫情後續發展及股市表現不佳等變數，整體房市量能出現趨緩現象，值得後續關注。