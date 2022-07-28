〈房產〉航空城題材 企業加碼布局桃園工業地產推大園區成黑馬

商仲業者統計桃園大型不動產交易，桃園市 2022 年上半年工業地產交易規模為 74 億元，交易熱區落在大園區、蘆竹區、楊梅區、觀音區，其中以大園區最受矚目，交易規模 18 億元占了整體近四分之一，成為今年上半年桃園市工業地產交易規模最高的行政區。

CCL 廠台光電 (2383-TW) 去年 12 月 31 日以 21.6 億元買下桃園大園區 8546 坪建廠用地，將新建最現代化載板產線及研發中心，新廠預計 2023 年完工，單筆土地交易超越上半年的大園區工業地產交易總規模。

信義全球資產經理林建勛表示，近年美中貿易戰以及疫情改變了全球供應鏈布局，帶動台商回台，而桃園市向來為全台工業大城，自然是產業重點進駐區域，累計自 2018 年起至 2022 年上半年，上市櫃法人在桃園市的工業地產大型交易已達 991 億元，直逼千億大關。今年上半年桃園市工業地產交易規模為 74 億元，不僅已佔桃園整體商用不動產總規模 91 億元的 81%，此外，也是自 2018 年起，已連續五年上半年工業地產交易金額都破 70 億元。

今年上半年桃園工業交易案例包含統一 (1216-TW) 以 10.3 億元購入楊梅區瑞原段土地，擬作倉儲物流園區及生產使用；和泰汽車以約 10.2 億元標購取得大園區沙園段土地；另外，老協珍也以約 8 億元購入蘆竹區後壁段土地，可看出不少大型企業因應發展積極布局。至於交易熱區，以大園 18 億元最高、楊梅與蘆竹 15 億元居次、觀音為 11 億元，另外中壢 8 億元、平鎮 7 億元、龍潭 2 億元。

信義全球資產桃園商仲部經理張桂珍進一步分析，近年桃園各區域工業地產交易趨勢，楊梅區自 2020 年第四季至今年第一季已連續六季皆有交易，觀音區則自 2021 年第二至今年第二季連續五季有交易紀錄，另外中壢區、蘆竹區、甚至過去幾年較少大型交易的大園區，也都從 2021 年第三季起連續四季有交易，顯示企業在桃園購置工業廠房土地的選址策略明顯有往南、往西的外溢現象，像是過去幾年較少交易的大園區，在政府積極推動航空城計畫的發展題材、以及新產業園區的開發帶動下，也已開始看到企業投資進駐。

張桂珍指出，目前雖然國際經濟情勢變化不小，但上半年市場上企業擴廠找尋標的的實質需求仍高，並未有太大影響；同時，發現近期不少擬至桃園購置廠房土地的企業是來自新北市，尤其傳產製造業，因需設置大型機具及大型車輛進出，常需 1000 坪以上廠房基地，但在成本考量下，部分企業會有從新北市南下桃園擴廠的想法，且會往南桃園或西桃園等較有大面積土地供給的區域去布局，不過，若是高科技業，因通常更需考量高階人才招募與通勤便利性，就較會以北桃園為主。