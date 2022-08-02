〈房產〉北市中山區住宅社區關注度 國宅「大直美堤花園」奪冠

中山區屬於較早開發的台北城區，有 4 條捷運線交錯，房仲業者統計，今年 6 月中山區關注度前三名社區，分別為美麗華商圈國宅「大直美堤花園」、晴光商圈的「聖羅蘭大樓」、及捷運民權西路站的「鎮金殿」，這三個社區最低總價均在 3000 萬元以內、中小坪數為主。

永慶房屋指出，此統計資料顯示，多數想在中山區買房的民眾，在挑選時仍以負擔相對較輕的低總價住宅為優先考量。

永慶房屋表示，6 月台北市中山區社區點閱率第一名的是位在大直水岸旁、基河國宅二期「大直美堤花園」，位處機能發展成熟的美麗華商圈，街廓規劃整齊，附近大型購物商場、國際飯店林立，超市量販店多，採買便利；步行 5 分鐘即擁有基隆河沿岸大片綠地及河濱公園，是附近居民運動休閒的好去處，生活環境相當優質。

永慶房屋中山區李亞澤店長說，「大直美堤花園」鄰近內湖科學園區，吸引許多園區客買房，且隔一條馬路就是著名的豪宅區，等於享有和億元豪宅相同的生活圈。整體中山區電梯 3 房平均總價約 4000 萬元，「大直美堤花園」則只要 3000 萬元左右，價格顯得平易近人。

與大安、信義區的國宅相比，「大直美堤花園」是屋齡最新、總價最低的國宅，管理費低、每戶皆有車位，未來捷運東環線也將經過這個區域。

熱門的第二及第三名都在晴光商圈周邊，該區域交通便捷，有中山國小站、民權西路站雙捷運，晴光市場集結各式美食小吃，24 小時均有營業，各種連鎖商店、銀行、超市、萬坪花博公園近在咫尺，生活機能十分強大。

排名第二的為「聖羅蘭大樓」距離中山國小站走路只要 5 分鐘，屬於中山國小優質學區，永慶房屋中山區林同駿副理表示，「聖羅蘭大樓」雖然屋齡偏高，但電梯設備近年有更新過，並配備天然瓦斯，也有管理員及垃圾代收服務，總價 1 千萬左右就能買到 17 坪小 2 房，附近生活又便利，非常適合小家庭或單身族入手。

而第三名的「鎮金殿」則是多次獲得台北市優良公寓大廈評選前 3 名的口碑社區，自住比例高，設有 24 小時管理員及多元公共設施，永慶房屋中山區陳怡安店長說，「鎮金殿」鬧中取靜，步行到捷運民權西路站不到 3 分鐘，十分方便；「鎮金殿」格局規劃 1-3 房，因坪數較小，2 房總價約 2000 萬元，在台北市精華地段算是較經濟實惠的物件。