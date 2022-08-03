〈房產〉全台房市交易順暢 上半年拍賣移轉數創新低

內政部公布 2022 年上半年拍賣移轉棟數，全台共 2053 棟，較去年同期減少 9.6%，創統計以來同期新低，而雙北上半年拍賣移轉都大幅減少 2 成以上，六都中僅高雄市有 1 成以上的增幅。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，由於多年來的低利環境，不容易引發斷頭潮，拍賣移轉幾乎逐年量減，而 2019 年以後因疫後資金潮，不動產市場交易相當活絡，屋主、建商若有資金壓力，提高讓利空間能在一般市場成功交易，拍賣市場反而有供給減少的趨勢。

就六都今年上半年拍賣移轉棟數來看，台北市 266 棟、新北市 315 棟與去年同期相比分別量減 24.9%、29.1%，是六都中減幅最大的區域，桃園市及台中市跟去年同期相當，台南市僅 158 棟為六都中拍賣移轉量最低者，年減幅 4.2%，高雄市為六都中唯一量增的區域，年增幅 11.4%，雖然增幅大，但實際移轉棟數僅 284 棟，與資金潮之前 400 棟以上的水平相比，還算是在低水位。

郎美囡分析，基於工料雙漲導致未來房屋售價看高的憂慮，縮短買方在一般市場購屋的考慮期，加上利率在相對低點，迫於資金周轉問題而流至法拍市場的量體減少，在六都表現上，雙北因中南部房價大漲，讓部分買氣回流至雙北，尤其新北市整體房價雖未大幅成長，一般市場交易卻屢開紅盤，故法拍的供給量及需求量皆放緩，而南部市場上有科技業話題，投資方多數追逐議題區域的新案，故法拍移轉依然維持低量。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨認為，央行今年共升 1.5 碼，市場預期將會隨各主要國家的腳步持續升息，未來屋主貸款負擔將越來越重，且房市在今年氣氛反轉，多年來低利環境促成的低法拍量，可能出現變化，甚至大型不良資產也可能持續增加。