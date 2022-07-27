〈房產〉實體店面光環失買氣差 北北桃億元店面交易減2成

近年不動產市場受惠資金潮，成交量屢開紅盤，但實體店面並不在熱銷行列，尤其總租金高的大店面更是乏人問津，依據實價資料，台北、新北、桃園的億元級店面交易量維持低檔，今年上半年北北桃成交僅 10 筆，與去年同期相比減少 23.1%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，過去實體店面是店家及品牌經營的主戰場，且大店面通常臨路面寬，若位處熱鬧地段，還具有宣傳效果，但消費者越來越依賴網路資訊，且大型品牌及知名店家逐漸導入百貨商場及購物中心，加上疫情干擾，高租金的大店面不易找到承租方，投資者自然減少。

觀察近四年北北桃店面交易，桃園市從 12 筆驟減至 2 筆，新北市這兩年上半年都只有 2 筆交易，台北市維持在 6 筆。

郎美囡分析，桃園市自 2012 年開始推動航空城計畫，創造區域亮度，吸引不少投資買盤，且桃園市各個重劃區皆有建設話題，2019 年有多筆億元店面交易位在藝文特區及青埔高鐵特區，但疫情衝擊商圈發展，需多店面招租不易，租金水平也下滑，投資人目光轉往其他不動產，桃園市這幾年科技園區、工業園區帶來大量就業人口，讓住宅市場持續發光。

此外，海外資金及台商回台布局，以及物流業蓬勃發展，投資高總價不動產的主力也轉往廠辦、商辦及工業用地。

至於台北市的高總價店面若位於黃金地段，買方仍具興趣，但平均店租下降，買方期待有大幅議價空間，惟賣方若無資金壓力，售價上不願讓步，故價格認知有顯著落差，讓成交困難；新北市近年開啟不少大型購物中心、商場，其中有許多緊鄰捷運站，交通便利性高，品牌與消費有往商場集中的趨勢，故少見大筆資金投資於店面。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，除了電商衝擊及商圈受人潮減少影響外，店面租金水準逐年下修亦是重要因素，因此即使大量游資與低利環境，大型店面的風險仍不容小覷，也讓交易每況愈下。