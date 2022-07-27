〈房產〉全台今年上半年死亡人數突破10萬人 繼承移轉改寫同期新高

根據內政部最新統計資料顯示，今年上半年我國死亡人數超過 10 萬人，年增幅約 9%，死亡人數增加同步反映在繼承移轉棟數上，上半年建物繼承移轉 3.2 萬棟，年增 11%，也創歷史新高，以人口持續老化與疫情造成的死亡悲劇推估，下半年繼承移轉恐仍會居高不下。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據繼承與死亡人數的比例統計，平均每 10 個人死亡，大概就會出現 3 件的建物繼承移轉登記，隨人口老化趨勢加快，現在已經進入「生不如死」的年代，繼承對於許多民眾已經變成逐漸會碰到的問題。

統計顯示，今年上半年建物繼承移轉登記共 3 萬 1867 棟，創下歷史同期新高，而今年上半年的死亡人數也超過 10 萬人，若統計死亡人數與繼承移轉登記數量，從 2017-2022 的上半年，比例都相當接近，繼承與死亡人數的比例約為 30%-33%，也就是平均每 10 個死亡人數，就會產生 3 棟的建物移轉。

除了繼承移轉持續攀高外，未辦理繼承的不動產也持續增加當中，根據內政部統計資料顯示，去年底全國未辦理繼承土地高達 1.7 萬公頃，比金門縣面積還要大，未辦理繼承的建物面積則高達 59.7 萬坪，相當 5.3 棟的台北 101，推估全國未辦理繼承的不動產價格遠超過千億元。

曾敬德指出，繼承雖然屬於世代間的財富轉移，但因為早年長輩孩子生得多，若生前沒有妥善規劃好遺產分配，等到真正要辦理繼承時，就可能遇到親屬間意見不同的問題，這時可能就要尋求專業協助，不動產繼承最難解決的還是人的問題。