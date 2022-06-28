南韓強攻AI半導體培育7000名專業人才 擬五年內砸上兆韓元預算

南韓政府為了 AI 人工智慧半導體產業的成長，今後五年將投入逾 1 兆韓元 (約新台幣 230 億元) 預算，創造一個讓大企業和材料、零件、設備等產業，與大學及研究機關共同進行技術合作的生態系，並培育 7000 名 AI 半導體專業人才。

南韓科學技術情報通信部於周一 (27 日) 宣布 AI 半導體產業成長支援對策。科學技術情報通信部部長李宗昊在上個月與 AI 半導體企業進行懇談，也將現場意見反映在這次的支援對策當中。

據全球研究及顧問機構顧能 (Gartner)，全球從事 AI 半導體開發的企業至少有 50 家以上，預測 AI 半導體的市場規模在 2025 年將成長至 711 億美元。

科學技術情報通信部在 AI 半導體先端技術研究開發、及包括預備妥當性調查事業方面，在今後五年期間將投入 1.02 兆韓元預算，要讓南韓擴大與 AI 技術領先的國家共同研究，合作領域包括 PIM 半導體、NPU 和系統軟體等。

另外為開拓南韓國內市場，計劃在 2023 年設立全新事業，要使用南韓國產的 AI 半導體來進行資料中心的建構。

為確保 AI 半導體的專門人才，要在大學創設「AI 半導體聯合專攻」學院。為此，南韓當局挑中首爾、成均館、崇實三所大學，計畫到 2024 年為止要向這幾所大學提供平均約 14 億韓元的援助。

李宗昊表示，在數位轉換時代，南韓基於記憶體晶片和晶圓代工領域的競爭力、可望在 AI 半導體領域拔得頭籌；將積極提供支援，以強化系統半導體的整體競爭力。