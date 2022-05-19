JEITA憂日半導體市占恐下滑 籲政府應給予最大協助

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 半導體部會周四 (19 日) 表示，已向日本經濟產業省提出半導體戰略建言書，內容提到，2025-2030 年，是重振日本半導體最後與最大的機會，敦促日本政府應給予充分援助，並建構研究開發體制等。

JEITA 的半導體部會自 2021 年開始，已連續兩年向日本政府提交建言書。關於當前現狀，該部會指出，日本半導體產業市占偏低，若此情況若持續下去，日本在記憶體和感測器等領域競爭力恐會愈來愈糟；另外在製造設備和材料方面，JEITA 也擔憂，日本廠商的市占將進一步轉弱。

半導體政策方面，JEITA 認為，和其他國家地區的支援政策相比，日本政府有必要進一步強化政策支援，呼籲日本政府在補助金的規模上，應比照其他國家地區。

就具體政策來說，JEITA 建議日本政府，可以和同盟國攜手、維持供應鏈的穩定，或仿照比利時微電子研究中心 (imec) 和美國國防高等研究計畫署 (DARPA) 來設置類似的研究開發機構。此外 JEITA 也提到，金融、稅制支援、協助減少電費負擔，也是必要舉措。

JEITA 的這份建言書，是由東京理科大學研究所的若林秀樹教授主持的專案小組提出，小組成員是由來自各企業的 JEITA 半導體部會委員所組成。