工總發表白皮書 籲推動台灣成區域運籌中心

工總今 (1) 日發表白皮書，理事長苗豐強表示，美中貿易戰與新冠疫情後，供應鏈朝區域化與在地化發展，「全球在地化」慢慢成為新趨勢，今年白皮書提出推動台灣成為「區域運籌中心」的建議，希望透過在地思維觀點，作為新國家戰略發展起點。

工總今日發表第十五本白皮書，也是苗豐強上任後首度向政府提出政策建言，共提出 74 個議題，208 項具體政策建議。

苗豐強指出，在美中貿易戰與新冠疫情後，全球在地化成為新趨勢。無論國家或企業，都須因地制宜，在決策架構與行動方針納入在地思維與觀點，透過「思考全球化、行動在地化」創造全新的供應鏈思維。

工總今年白皮書提出推動台灣成為「區域運籌中心」的重要建議，期望在後疫情時代，台灣能在現有的製造業基礎上，成為全球進入亞太供應鏈的關鍵樞紐，進而連結國際、深耕台灣。

苗豐強認為，若能強化製造業、服務業的對接與串連，加強金融業革新及法規鬆綁，不僅可讓台灣在供應鏈占有關鍵地位，也能在亞太產業鏈中扮演資源整合功能，成為區域中指揮調度、資源分配的中心，讓台灣產業結構朝向多元化發展。

苗豐強指出，近年來台灣迎來史上最大的投資潮，半導體產業表現雖亮眼，但產業過度集中，傳統產業與中小企業在通貨膨脹與供應鏈變化下，正面臨極大困難，政府必須加大力道推動新興產業，促進關鍵零組件與重要材料產業發展，加速技術移轉與產業國產化。

苗豐強表示，雖然全球化過程充滿挑戰，但全球最大貿易協定 RCEP 今年首日生效，未來發展需持續關注；另外，世紀中達到淨零碳排、糧食與能源危機或通貨膨脹帶來成本增加，都比以往面臨的問題更棘手；尤其台灣是全球供應鏈不可或缺要角，位處地緣政治風險前沿，更須謹慎應對內外在情勢變化，確保兩岸關係和平發展。