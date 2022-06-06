才剛說要裁員 馬斯克：特斯拉員工總數將在12月內增加

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克週末在推特上表示，特斯拉總員工人數將在未來 12 個月內增加，但受薪員工人數變化不大。

上週五才有消息指出，馬斯克在對高層發出的電子郵件中表示，他對經濟前景有一種「超級糟糕的預感」(super bad feeling)，認為特斯拉需要裁員約 10%，並暫停聘用新進人員。

不過，馬斯在週末於推特上一改口風，表示特斯拉員工總數將會增加。他在回覆他人貼文時表示，特斯拉員工總人數將會在未來 12 個月增加，但受薪員工人數應會相對持平。數據顯示，截至 2021 年底，特斯拉雇員大約為 10 萬人。

馬斯克先前也已要求員工返回辦公室上班，否則就走人。他在備忘錄中表示：「任何希望進行遠距工作的人必須每周至少有 40 小時在辦公室，不然就離開特斯拉。」

對中國封城、全球經濟增長放緩的焦慮情緒，加上與推特的併購案歹戲拖棚，特斯拉已自 4 月 4 日的高點下跌 34%，然而，隨著投資人再度轉向成長股，分析師認為，忠實的散戶有望為特斯拉的反彈提供動力。

Vanda Research 數據顯示，截至 5 月 27 日，散戶淨買入 7.08 億美元的特斯拉股票，在大型科技股當中排名第二，僅次於蘋果 (AAPL-US)。此外，特斯拉是前一週 NYSE FANG + 指數中漲幅第二大的股票，也是讓標普 500 指數創下近 2 年來最大單周漲幅的第三大驅動力。