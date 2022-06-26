電價調漲在即 工總：只漲大戶不公平

電價費率審議會議明 (27) 日將召開，對此，工總今 (26) 日呼籲，為降低通膨影響，電價應分階段調漲，以紓緩對民生及產業發展的衝擊，且本次電價調漲先維持調幅 3% 為上限，且只針對用電大戶調高電價並不公平。

工總表示，產業界雖然理解國內電價須對應世界局勢，但仍認為電價調整須逐步且合理，並能在降低經濟衰退與鼓勵民間節電上做出貢獻。

理事長苗豐強表示，台灣過去低電價是有策略原因的，是為協助產業在台灣繼續發展、及防止民生消費通貨膨脹，因此必須釐清目前的檢討措施是屬於暫時性的，或實施長期漲價策略。

苗豐強指出，若只針對用電大戶調高電價，對傳產營運來說儼如雪上加霜，並不公平，也會與政府鼓勵台商回台投資政策相互矛盾，增加經濟衰退風險。並建議政府應設立平準基金，協助台電、中油解決現金流問題，度過難關。

苗豐強認為，10 月 1 日將檢討下半年電價，亦即這次調幅適用只有 3 個月，加上 6 月 1 日才剛啟動夏季電價，調幅高達近 30%，為降低對物價造成的波動，此次電價調幅實不宜過大，觀察國際油價走勢、通膨問題及俄烏情勢發展狀況，下半年檢討電價時，再作符合民生與產業發展的整體考量。

苗豐強也說，產業界最關心電力穩定供應問題，政府須嚴肅以對，尤其為提升電力系統韌度，不宜讓零排碳的核電從能源選項中排除，應審慎評估讓現有核電廠延役，並積極發展新能源。

