〈黃金投資〉通膨高漲 金價卻連跌4個月 元凶看一指標

黃金向來被視為最好的抗通膨避險利器，但是黃金期貨連 4 月收黑，讓許多今 (2022) 年想靠黃金避險的投資人大住「套房」，通膨高漲，黃金為何不漲反跌，期元大 S&P 黃金 ETF(00635U-TW) 研究團隊解釋，金價主要受到實質利率影響，儘管有通膨及經濟衰退兩個威脅，但黃金價格仍不敵利率衝擊，但接下來聯準會可望放緩升息步調的預期，讓金價已經初見回春。

回顧今年以來國際黃金現貨價格走勢，3 月因為俄烏戰爭影響，國際金價最高一度飆到每盎司 2070 美元，但是聯準會積極升息推動實質利率大幅走升，金價第二季開始大舉跳水，一度跌到每盎司 1680 美元，創 2021 年 3 月以來最低，光是第二季就大跌 7.5%，也創下去年首季以來最大的單季跌幅，就算 7 月見到反彈，但是月線還是收黑，黃金連跌 4 個月。

黃金一般扮演傳統避險及抗通膨商品角色，但今年的全球通膨持續高居數十年來高峰，金價卻不漲反跌，期元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊解釋，金價主要受到實質利率影響。新冠肺炎、俄烏戰爭開打之初，金價都曾經反映避險情緒而上漲，不過這波金價下跌主要受到聯準會升息希望抑制通膨而影響。

期元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊進一步指出，過去經驗來看，在升息拉升實質利率階段，黃金通常表現疲弱，但若升息步調放緩使實質利率走低，則抗通膨及經濟衰退的避險需求將可望拉升金價；因此預期若還在升息周期中，不利金價表現。但是，本周聯準會如預期升息 3 碼，9 月再升息 3 碼的可能性降低，也就是說升息步調可望放緩，使跌深的黃金獲得喘息機會。