〈黃金投資〉金價跌到甜甜價已見反彈 透過三檔ETF掌握波動財

金價已跌 4 個月是否已跌到滿足點，備受投資人關注，美元和實際利率可能進一步走低，短線基本面對金價構成支撐之下，但只能視為跌深反彈，黃金波動之際，可透過三檔 ETF 掌握波動財。

本週最重要的當屬聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的貨幣政策會議，除了如預期升息 3 碼之外，主席鮑威爾表示「隨著貨幣政策立場進一步收緊，在我們評估這段時間以來的政策調整對經濟及通膨的影響之際，減緩調升步伐很可能會成為適當舉措。」9 月升息 3 碼的可能性降低，使跌深的黃金獲得喘息機會。

期元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊指出，若以美國通膨在 4% 以上時期，或美國 GDP 季增年率為負成長時期，搭配實質利率呈現下滑時，黃金通常有較佳表現，但若是實質利率為上揚，則黃金以下跌為主。

期元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊進一步表示，當前大宗物資價格跌勢趨緩，穩住了通膨預期的下滑趨勢，而連番升息使聯邦利率已達中性利率水準，後續升息速度可望放緩，使第二季以來狂飆的實質利率存在轉向機會，若成真，可望使黃金脫離下跌趨勢。

期元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，實質利率 (= 名目利率 - 通膨率) 是投資黃金的機會成本，也是黃金評價最重要因素，在預期通膨趨穩之際，利率變化成為影響實質利率的核心，建議投資人嚴加關注聯準會升息腳步，加快加緊則不利黃金，反之，則有利黃金。

目前黃金價格跌深反彈，期元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊建議，投資人可以利用期元大 S&P 黃金 (00635U-TW) 、期元大 S&P 黃金正 2(00708L-TW)、期元大 S&P 黃金反 1(00674R-TW) 等參與金價波動機會，但無論是原型或正 2、反 1 都沒有設漲跌幅限制，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。