土耳其搶救里拉與通膨 基準利率調升至46%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-18 15:40

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土耳其央行周四調升基準利率 3.5 個百分點至 46%，此一出人意料的舉動扭轉了寬鬆周期，並小幅提振了里拉匯率，盼能讓投資人重拾信心。

同時，再度上調隔夜貸款利率，從 46% 提高到 49%。該央行已在上個月的一次臨時政策決定中提高了隔夜貸款利率。

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在央行意外升息帶動下，土耳其里拉對美元 17 日盤中短線走揚，最高升至 38.0826 里拉兌 1 美元，升幅約 0.15%，

自 2023 年年中起，土耳其央行一直在大力收緊貨幣政策，以平息多年來的物價飛漲和一系列貨幣危機，此後於 12 月開始放寬政策。

伊斯坦布爾市長 Ekrem Imamoglu 上月被拘留後，里拉兌美元一度跌至歷史低點 42，股票和債券也大幅下挫，促使土耳其當局採取了多項措施來緩解市場影響。土耳其央行估計已被迫砸下 500 億美元來穩定匯市。