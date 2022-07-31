看好美元理財商品熱度不減 銀行競推美元優存吸金

儘管美國聯準會暗示可能放緩升息，但仍不減市場對於美元商品的愛好，部分銀行更趁勢推出美元優存，鎖定數位帳戶通路、財富管理大戶等提供比牌告利率更優的利率。

兆豐銀行瞄準「MegaLite 數位存款」客戶，推出情人節限定版的美元優惠定存活動，年利率最高可達 7%，8 月 1 日起限時快閃 5 天，採限時限量，額滿即止。

兆豐銀行說，只要是符合條件的「MegaLite 數位存款」客戶，每天上午 9 時 10 分至下午 3 時 30 分即可透過兆豐行動銀行 APP－數位存款專區－「七夕 7% 愛你真給利優惠定存活動專頁」辦理換匯及定存，每人最高 3000 美元，每筆最低只要 1000 美元，即可享有年利率 7% 的 2 個月期美元優利定存。

華南銀行則鎖定中小企業與個人戶客群，推出限時限量美元優利定存，其中 1 年期年利率可享 2.88%。

華南銀行表示，本次推出的限時限量美元優利定存，不需搭配理財產品，只要以新台幣結購或以新資金匯入，即可享有 6 個月期年息 2.1%、9 個月期年息 2.5%、1 年期年息 2.88% 的優利定存，個人戶單筆最低金額 1 萬美元，企業戶單筆最低金額 3 萬美元，專案活動期間到 8 月 31 日或額滿即提前截止。

星展銀行的「真有利美元定存專案」，提供 3 個月期與 1 年期兩種方案供選擇，其中 3 個月期年利率 2.58%，1 年期年利率 3.08%，在存款門檻部分，星展豐盛理財客戶 2 萬美元，星展豐盛私人客戶 10 萬美元。

華南銀行表示，近期全球經濟聚焦在通膨發展的變化，聯準會升息目標明確，使得美元匯率走勢仍然強勁，在全球景氣動盪的金融環境下，建議將部分資金停泊在美元存款是最佳防禦選擇，可享有穩定收益並保留運用彈性。