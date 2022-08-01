本週操盤筆記：美國非農、超微財報、英國等國央行利率決策

本週重點國際財經大事包括：美國將公布 7 月新增非農就業、製造業 PMI 等數據，同時間，美股財報季持續，超微、卡特彼勒等企業將公布財報，另外，英國、澳洲、印度等國將公布利率決策，並釋出總體展望。

本週操盤筆記 (0801-0805)

1. 美國 7 月新增非農、失業率等經濟數據公布

本周美國將公布一系列經濟數據，包含 Markit 製造業 PMI 與 ISM 製造業指數，市場預期 7 月製造業景氣將小幅下滑，另外將公布 6 月職缺數量， 7 月新增非農就業人數也將在 5 日出爐，市場預期將下滑至 25 萬人，並同時公布 7 月失業率與勞動參與率。

2. 超微、安森美、卡特彼勒財報接力上演

科技巨頭財報落幕，本周晶片、遊戲與基礎建設等類股也陸續公布財報，車用電子大廠安森美將扮演開路先鋒，重機具巨頭卡特彼勒接力公布財報，超微則將於 3 日召開第二季電話會議，AMD 市值在上周五正式超越英特爾，寫下歷史新頁，AMD 下周釋出的展望也是市場關注焦點，其他還包含星巴克、Paypal、藝電等。

據 FactSet 統計，目前標普 500 指數成分股已有 56% 企業公布財報，其中 73% 企業獲利優於華爾街預期，66% 企業營收優於預期，整體企業收益成長 6%，創 6 季以來新低，標普 500 指數預估本益比為 17.1，低於 5 年平均的 18.6，但高於 10 年平均 17。

3. 英國、澳洲、新興國家公布利率政策

聯準會 (Fed) 在上週釋出貨幣、利率政策與展望後，本周英國、澳洲、印度等國也將陸續公布利率決策，市場預期英國央行將升息一碼至 1.5%，澳洲央行則將升息兩碼至 1.85%。

Fed 上周宣布在升息 3 碼至 2.25-2.5% 區間，主席鮑爾表示，目前正高度關注通膨風險，不排除下次會議繼續大幅升息，但反駁經濟衰退隱憂，並認為未來某個時機將放緩，一切都將與未來經濟數據為調整依據。