擇機不如選「日」投資專家：日股起飛了

近期台灣日本航線紛紛重啟，而日本股市的大行情領先啟航了！截至 2022 年 7 月 25 日，日經 225 指數今年僅修正不到 4%，反觀 S&P 500 指數下跌超過 15%，MSCI 歐股更跌兩成，同時，日股也是亞股中相對抗跌的市場。

瀚亞投資 - 日本動力股票基金研究團隊表示，包括日本企業獲利提升、股利成長以及股市的重新評價，如本益比或股價淨值比回升等優勢，將更有利於日股投資人，而日股相對於全球成熟市場是非常便宜，預期差距將逐步縮小。此外，今年來受到俄烏戰爭，北韓核武及中國對東北亞安全的威脅，推升日本國防概念股今年以來逆勢上漲。

在全球積極升息回收資金、市場資金板塊挪移、成長股面臨漲多修正之際，日本股市更是不可錯過的機會資產，瀚亞投資建議，當前投資尋找機會，不妨透過共同基金投資日本股市。

日本投資三大轉機點

一、日圓轉為貶值

日圓過去１年大幅貶值，主要原因是日本央行堅持控制殖利率曲線，而日圓貶值對出口商來說是一大利多，例如汽車類股。就算日圓從當前的水準反彈，投資人也可進一步受惠於日圓升值優勢。

二、通縮變通膨

過去 40 年來，日本處於通縮狀況，如今則轉進通膨循環，未來若進入正常化的利率政策，對於日本及其股市可是一項利多。一旦日本央行開始升息，將直接使金融股受惠，同時促使日本消費和投資正向循環。此外，目前日本家庭現金儲蓄水準較高，可能會開始尋找收益，進一步投資目前股利率高的日本股市。

三、內外政治情勢

近期投資人關注安倍晉三遇刺的消息，這並不會改變對日本的投資展望。反而上議院選舉中獲得壓倒性優勢，現任首相岸田文雄將能鞏固安倍的立場，並繼續執行改革的進程，支持企業獲利提升、薪資成長和勞動生產力提升，預期日企將能更有效率，為股票投資人帶來更好的回報 。

基金研究團隊如何「擇日」選出好標的？

●多元幣別與績效有目共睹

瀚亞投資 - 日本動力股票基金團隊短中長期各期間表現明顯優於同類型，適合投資人中長期佈局並且提供多元貨幣級別，建議投資人可直接持有美元及日圓投資，或透過美元 / 南非幣 / 澳幣避險等，適度分散匯率風險。

●操作策略

基金所屬研究團隊擅長由下而上選股，從日本超過兩千檔上市股票中，量化篩選出股價被嚴重錯估的股票，找出每一檔個股投資價值，最後組建出僅 30～50 檔菁英股票，投資組合不受限於參考指數，目前前 10 大持股占比達 48％。

●基金績效表：

資料來源: Lipper，統計至 2022/６/30，原幣計價。

瀚亞投資基金為瀚亞投資（Eastspring Investments）旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律成立之投資股份有限公司且符合變動投資資本之資格者，並指定瀚亞投資（盧森堡）股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資基金（以下統稱「本基金」）經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。瀚亞投資基金（以下統稱「本基金」）經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。

若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元之外的貨幣 如澳幣、紐幣、南非幣 申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。

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