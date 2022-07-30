裁員潮席捲科技業 亞馬遜第二季裁撤近10萬人

亞馬遜 (AMZN-US) 在周四盤後公布的最近期財報中披露，第二季裁員近 10 萬人，約占 6% 人力，也是該公司迄今單季最大裁員規模。

面臨經濟環境更加艱困，科技業一直以裁員相應，如同亞馬遜的行徑，微軟 (MSFT-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Shopify (SHOP-US) 近期均披露裁員消息，而谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 則已放緩招聘。

亞馬遜財報中披露，第二季結束時擁有全職和兼職員工 152.3 萬人，不包含派遣人員或臨時工，較第一季底時的員工數 162.2 萬人下降，但仍較去年同期增加 14%。

目前尚不清楚亞馬遜如何完成這波近 10 萬人的裁員，其財長 Brian Olsasvky 在電話會議上表示，「員工人數下降是靠調整招聘水準和正常流失實現的。」

Olsavsky 表示，第一季度招聘人數激增，部分係針對新冠疫情出現變種病毒 Omicron 所做的回應。「針對第一季因應 Omicron 病毒而大舉招聘這件事，我們很透明。很幸運的是，Omicron 引起的疫情消退了，而我們則處於人力過剩的狀態。」

裁員消息並不令人意外，因為亞馬遜公布第一季業績時就提過，公司在人員配置和設施方面均已過度擴張。

亞馬遜向來是創造就業的大本營，自新冠疫情爆發前的 2019 年底起，至 2022 年 3 月高峰，亞馬遜人力約莫翻升一倍，增加約莫 80 萬人就業。

受周四盤後財報優於預期的推動，亞馬遜周五 (29 日) 大漲 12.67 美元或 10.36%，收每股 134.95 美元。