阿里巴巴遭美SEC列中概股下市名單 7月慘跌21%

美國證券交易委員會 (SEC) 周五 (29 日) 把阿里巴巴列入中概股下市名單，阿里巴巴 ADR 應聲重挫 11%，中概股連袂走低。

包括阿里巴巴在內，SEC 周五納入下市名單的還有中國時尚電商 Mogu(MOGU-US)、寵物電商平台業者波奇寵物 (BQ-US)、軟體開發商獵豹移動 (CMCM-US)、公路控股 (HIHO-US) 共五家中企。

阿里巴巴是在美上市最大中國企業，其 ADR(BABA-US) 周五收盤暴跌 11% 至每股 89.37 美元，7 月一共下跌 21.4%，創去年 11 月暴跌以來最大跌幅，目前價位觸及 2016 年 12 月以來的低點。愛奇藝 ADR(IQ-US) 挫跌 8.6%，bilibili(BILI-US)、京東 (JD-US) 的 ADR 也分別下跌 3% 到 4%。

本周稍早，華爾街日報 (WSJ) 報導創辦人馬雲準備放棄螞蟻集團的控制權，就已讓阿里的股價蒙受沉重賣壓。

目前有超過 270 家中企被 SEC 認定有下市風險，法源的依據為「外國企業問責法」(HFCAA)。

阿里巴巴在 2014 年赴美上市，締造史上最大首次公開發行 (IPO) 紀錄，並帶起一波中企上市潮。但在美國和中國監管壓力下，這家電商巨擘的股價從 2020 年起就飽受打擊。

阿里巴巴正準備申請在香港、紐約雙重主要上市，凸顯中概股在美環境日益複雜下，以此途徑回歸港股的趨勢。其他近來宣布申請香港主要上市的企業還有金山雲 (Kingsoft Cloud)(KC-US)、bilibili、再鼎醫藥 (ZLAB-US)。