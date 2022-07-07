特斯拉裁員 亞馬遜、蘋果積極搶才

在特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 宣布裁員 10% 後，陸續有消息證實特斯拉員工遭到解僱，報告顯示，Rivian(RIVN-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 及蘋果 (AAPL-US) 等企業正積極搶奪這些離開特斯拉的人才。

根據 Punks & Pinstripes 的一份報告，蘋果、亞馬遜和谷歌等主要科技公司已經召募許多前特斯拉員工。該報告追蹤截至 6 月 30 日的 90 天內，450 多名離開特斯拉員工的 LinkedIn 數據。

根據 LinkedIn 的數據，有 90 名特斯拉前員工加入電動車製造商 Rivian 和 Lucid Motors(LCID-US)。與此同時，只有 8 名前員工轉至傳統汽車製造商，包括通用汽車 (GM-US) 和福特 (F-US)。電動車電池回收公司 Redwood Materials 和亞馬遜旗下的自動駕駛公司 Zoox 也招募了部分特斯拉前員工。

報告指出，超過 100 名前特斯拉員工轉職到亞馬遜和蘋果。蘋果過去曾聘請過特斯拉的頂尖人才。去年，蘋果還為代號 Project Titan 的電動車計畫，挖走特斯拉前 Autopilot 軟體總監 Christopher Moore。

馬斯克先前表示，特斯拉將在未來三個月內裁減 10% 的受薪員工同時增加時薪員工人數，這意味著整體員工數量最多將減少約 3.5%。

不過，馬斯克指出，實際裁員人數不是很多，受薪員工占特斯拉整體員工的三分之二。此外，他也表示一年後特斯拉員工人數都會增加，無論是受薪員工或時薪員工。

亞馬遜 AWS 的招聘負責人 Zafar Choudhury 在 LinkedIn 曾表示：「如果火星皇帝 (馬斯克) 不想要你，我很樂意帶你來 AWS。」