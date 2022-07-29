〈美股早盤〉亞馬遜、蘋果領漲 主要指數走高 那指漲逾100點

亞馬遜、蘋果相繼公布上季強勁財報，緩解市場的擔憂，不過聯準會（Fed）青睞的通膨數據再度走高，預料 Fed 將繼續推動升息以控制通膨，美股主要指數周五（29 日）走高。亞馬遜早盤漲近 12%、蘋果漲近 3%。

截稿前，道瓊工業指數上漲 0.18%，那斯達克綜合指數漲 1.02%，標普 500 指數漲 0.72%，費城半導體指數跌 0.64%。

蘋果 (AAPL-US) 周四盤後盤後公布 2022 會計年度第 3 季財報，靠著 iPhone 強韌的銷售抵銷 Mac 意外下滑的業績，整體營收和獲利均優於市場預期，執行長庫克表示，儘管已經看到一些疲軟的跡象，本季 (第 4 季) 營收有望加速成長。同日亞馬遜公布的第二季營收也告捷，而且公布樂觀財測。

美國商務部周五公布數據顯示，Fed 青睞的通膨指標 6 月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增 4.8%，高於市場預期的 4.7%，前值 4.7%，通膨指標再度走高，推動升息預期走強。

Fed 鴿派代表、亞特蘭大 Fed 銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，美國經濟距離進入衰退尚遠，Fed 為了控制通膨還需要進一步提高利率。他不認為經濟已經陷入衰退，但指出當前的環境讓許多人收到傷害，因此必須解決通膨高漲問題，讓經濟回到更加穩定和可持續的狀態。

另外，波斯提克確信將不得不在利率方面做更多，但確切的幅度和路徑將取決於未來幾周和幾個月的數據。他也提到，就業成長的強勁表明經濟仍有強大動能，至於經濟衰退，目前仍未看到這點，需求仍然旺盛。

截至台北時間周五（29 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 9%，至每股 133.26 美元

亞馬遜第二季營收優於預期，年增 7% 至 1,212.3 億美元，每股獲利虧損 0.2 美元，當季虧損原因主要是其對電動車製造商 Rivian(RIVN-US) 的投資造成 39 億美元的負面影響。

Roku(ROKU-US) 早盤下跌 25.85%，至每股 63.15 美元

串流影視設備大廠 Roku 周四盤後公布第二季營收和獲利遜於分析師預期，對經濟衰退的前景表達擔憂，加上第三季財測遠低於預期，盤前股價大跌，開盤後延續頹勢。

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 10.38%，至每股 35.59 美元

由於資料中心晶片需求降溫與 PC 出貨量大幅下滑，英特爾第二季財報、本季財測雙雙遜於預期，該公司並下修全年營收和獲利展望。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 PCE 物價指數年增率報 6.8%，預期 6.8%，前值 6.3%

美國 6 月 PCE 物價指數月增率報 1%，預期 0.9%，前值 0.6%

美國 6 月核心 PCE 物價指數年增率報 4.8%，預期 4.7%，前值 4.7%

美國 6 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.6%，預期 0.5%，前值 0.3%

美國芝加哥 7 月 PMI 報 52.1，預期 55.0，前值 56.0

美國 7 月密大消費者信心指數終值預期 51.1，前值 51.1

華爾街分析：

Federated Hermes 全球股票主管 Geir Lode 認為，在當前環境下，擁有強勁的資產負債表、強而有力控制成本，並能帶來強勁銷售成長的公司將表現出色，預料市場將再次青睞成長型股票，而非價值型股票。