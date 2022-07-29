避險基金大亨艾克曼：Fed應長期且大幅升息 才有望使通膨回到2%

知名美國避險基金投資人、億萬富翁艾克曼 (Bill Ackman) 週四 (28 日) 表示，他預計美國通膨將很快下降，但是不會降至 2% 的水準，除非美聯準會 (Fed) 長期且大幅度升息。

艾克曼的評論是在 Fed 週三宣布升息 3 碼後發表的，艾克曼批評 Fed 的立場「極其寬鬆」，他認為需要更高利率才能抑制目前徘徊在 9% 左右的通膨率。

艾克曼指出，如果 Fed 沒有大幅將利率提高至 4% 或更高的水準，同時維持很長一段時間，通膨率很難回復到 2% 的目標。他表示不明白 Fed 如何認定利率水準已處於中性。

艾克曼日前就表示，通膨才是美國經濟最大風險，而不是升息，因為高物價已對消費者和企業信心造成衝擊。艾克曼說道：「Fed 需要明白這一點，因此我預計鮑爾將表現出鷹派決心，不僅要在更長時間內維持較高的利率，還要對最終利率高於 3.4% 持開放態度。」

艾克曼先前就曾表示，Fed 應該立刻將基準利率提高至中性水準，並承諾繼續提高借貸成本，直到「通膨巨獸重新回到瓶子裡」，以此證明其看待通膨的嚴肅態度。

知名投資和諮詢金融服務商古根漢合夥人 (Guggenheim Partners) 投資長麥納德 (Scott Minerd) 認為，在今年剩下的這段期間，Fed 將放慢升息腳步。麥納德預測年底通膨率將落在 5% 至 6% 水準，高於聯準會的 2% 目標。