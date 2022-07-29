〈財報〉調高售價以抵銷商品成本 寶僑上季業績喜憂參半

寶僑公司 (PG-US) 周五 (29 日) 公布的第 2 季業績喜憂參半，因為這家消費品巨頭在大宗商品成本上漲的情況下提高售價。

該公司股價在盤前交易中下跌約 1%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司財報數字與華爾街的預期相比如下：

●調整後每股獲利 1.21 美元，略低於預計的 1.22 美元

●營收 195.2 億美元，高於預計的 194 億美元

寶僑第 4 財季歸屬於公司的淨利為 30.5 億美元，合每股收益 1.21 美元，高於去年同期的 29 億美元或每股 1.13 美元。

淨銷售額增加 3% 至 195.2 億美元。主要受惠於其洗滌劑和家庭護理產品價格上漲的幫助。

截至如今，大型消費品公司幾乎無力抗拒運輸和大宗商品成本飆升，直接將漲幅轉嫁給消費者；因為它們生產的產品通常是經濟衰退期間需求最不易放緩的產品。

然而，隨著通貨膨脹率達到 40 年來的最高點，部分零售商已經開始反對公司提高價格，擔心可能無法清理積壓的貨架。

該公司預測 2023 財年的平均每股獲利為 5.93 美元，低於分析師預期的 6.02 美元。該公司評估約有 33 億美元的影響來自美元走強以及商品和貨運成本上升。