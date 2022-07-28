Fed 7月、6月聲明比一比：12名委員全數支持升3碼、支出和生產指標減弱

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (27 日) 凌晨 2 點公布 7 月貨幣政策決議，聯邦基金利率 (FFR) 目標區間調升 3 碼 (75 個基點) 至 2.25-2.50%，且預料將進一步升息。

以下是 Fed 7 月會議聲明，與上一次 6 月會議聲明相比的措詞差異：

最近的支出和生產指標已經走軟，然而，就業成長持續強健，失業率保持在低點。通膨仍居高不下，反映和疫情相關的供需失衡、較高的食品和能源價格，以及廣泛的物價壓力。

「6 月聲明寫道：... 通膨仍居高不下，反映和疫情相關的供需失衡、較高的能源價格和廣泛的物價壓力。」(第一句『整體經濟活動在第 1 季下滑之後，似乎已經開始加速』遭刪除)

俄烏戰爭導致巨大的人道和經濟苦難。戰爭和相關事件對通膨帶來額外的上升壓力，並且打壓全球經濟活動。委員會正高度關注通膨風險。

「6 月聲明本段開頭原本的措辭為『俄羅斯侵略烏克蘭』。」

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間提高到 2.25% 至 2.50% ，並預期繼續調高目標區間將是合適的。

除此之外，委員會將持續縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券，一如與 5 月發布的「縮減聯準會資產負債表規模計畫」所描述的內容。委員會強烈承諾要讓通膨率回到 2% 目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、巴爾 (Michael Barr)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、布拉德 (James Bullard)、柯林斯 (Susan Collins)、庫克 (Lisa Cook)、喬治 (Esther George)、傑佛森 (Philip Jefferson)、梅斯特 (Loretta Mester) 和華勒 (Christopher Waller)。

「6 月聲明中，喬治 (Esther George) 是唯一反對決議的委員。此外，7 月會議新增巴爾 (Michael Barr) 及柯林斯 (Susan Collins) 兩名委員，哈克不再代理投票。」