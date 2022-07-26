穆迪下調美國今年GDP成長預估 通膨仍將居高不下

由於美國聯準會 (Fed) 以升息方式壓制通膨，恐將衝擊經濟成長，國際信評機構穆迪 (Moody’s) 下調美國經濟成長預估。

該機構將美國今年 GDP 成長預期從先前的 2.8% 下調至 2.1%，同時還將明年的預估從 2.3% 下調至 1.3%，理由是 Fed 貨幣政策收緊的影響。

穆迪高級副總裁 Madhavi Bokil 表示，要降低頑固的高通膨將需要收緊貨幣和金融條件，進而因此削弱經濟成長。

最終隨著經濟放緩，穆迪預計通膨也將下降。通貨膨脹目前仍將保持在高點，但是到了年底，預估將從 6 月的 9.1% 高點降至 7.0%，隨後到 2023 年底將降至 2.3%。

穆迪先前曾表示，即使面對高通膨、金融環境收緊以及俄烏戰爭帶來的挑戰，美國經濟和主權信用狀況仍能保持抵抗衝擊的能力，故將美國評等展望維持在「穩定」(Stable)。

然而，穆迪指出，考量到未來幾季的貨幣緊縮力道增強，美國經濟所面臨的風險已大幅增加，且可能導致經濟放緩程度高出預期，甚至出現衰退，這些風險恐對美國疲軟的財政狀況造成壓力。

摩根大通先前也下修了美國第二季國內生產總值 (GDP) 年化增長率，自先前估計的 2.5% 降至 1%，第三季成長率也自 2% 下調至 1%。

摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示：「我們的預期非常危險地貼近經濟衰退。然而，我們持續期待經濟擴張，部分原因是我們認為即使產品需求疲弱時期，企業主仍可能不願意裁員。」