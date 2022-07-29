收購Netflix？庫克：蘋果不排除重大收購的可能性

華爾街分析師認為蘋果這十幾年來犯過最嚴重的錯誤，就是沒有把影音串流平台 Netflix 買下來，未來是否會修正錯誤、收購 Netflix？執行長庫克週四 (28 日) 在法說會上稱，蘋果不排除任何重大收購。

由於 iPhone 銷售意外成長彌補 Mac 下滑的業績，蘋果週四公布第三財季報喜，營收達 829.59 億美元，淨利潤為 194.42 億美元，皆優於分析師預期，第四財季整體營收有望加速成長。

蘋果目前市值高逾 2.5 兆美元，手握 230 億美元營運現金流，是全球最有錢的公司。在蘋果法說會上，庫克被問及是否有興趣收購「外部產品」，以擴大蘋果每年都在成長的服務營收。

庫克沒有正面回應蘋果戰略細節，但他指出，蘋果不排除收購大型公司，絕不會在沒有戰略規劃的情況下收購一家公司。

庫克表示，蘋果正在不斷地觀察市場以尋找潛在的收購，並且蘋果不排除在合理的情況下收購一家大公司的可能性。蘋果從不只是為了購買而購買，也不是為了收入而購買，至少目前，蘋果仍然專注於收購可以為公司增值的小型企業和招募專業人才。

收購 Netflix？庫克：蘋果不排除重大收購 (圖片：AFP)

蘋果上一次較有指標性的收購案是 2014 年斥資 30 億美元買下耳機公司 Beats。庫克先前在 4 月曾提到，該公司一直在吸納人才，如果有意義的話，不排除進行大規模收購，一些市場分析師認為，蘋果應該收購 Peloton (PTON-US) 和 Netflix (NFLX-US)。

蘋果正透過 Apple TV 進軍串流影音市場，Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 就發布報告指出：「在我看來，賈伯斯和庫克這十幾年來犯下最大的策略性錯誤，就是沒有在幾年前買下 Netflix。」

蘋果 (AAPL-US) 週四上漲 0.36% 至每股 157.35 美元，市值約 2.25 兆美元，盤後受財報利多消息激勵，其股價升近 3%。