分析師：中國需求轉弱 蘋果應為此做好準備

分析師週五 (29 日) 警告，儘管蘋果 (AAPL-US) 發布亮眼財報，仍應為中國需求疲軟做好準備，因為中國經濟疲軟將抑制消費者支出。

蘋果週四公佈第三季財報，大中華區營收季減 1%，結束該地區連續幾季的強勁表現。蘋果總體營收增長 2%，超過市場預期。

蘋果執行長庫克表示，大中華區營收下降住要歸咎於中國城市的嚴格封鎖措施，迫使數百萬人留在家中，並重創中國經濟。「我們確實看到需求下降，但也看到在接近季末時出現反彈。」

Counterpoint Research 的報告顯示，第二季中國智慧型手機整體銷量年減 14.2%，創下 10 年新低。蘋果的 iPhone 銷量則是下跌 5.8%。

IDC 分析師 Will Wong 表示，與 2020 年末第一次解封後的需求激增不同，這一次中國的手機銷量預期將會萎縮。不僅僅是因為封城，還有其他的因素，像是政府對科技的打擊，以及房地產市場的放緩，都對消費者信心產生了負面影響。

蘋果將在秋季發布新款 iPhone，不過 Canalys 分析師 Nicole Peng 表示，新款 iPhone 在中國的銷量不太可能超過去年的 iPhone 13。高階手機在中國的銷售往往具有彈性，但是蘋果應要擔心需求正在縮減。