鉅亨美股雷達：市場關注美GDP數據 Meta盤前跌逾4%

美股重要看點：

美今日將公布第二季 GDP、失業金、第二季 PCE 物價指數等數據。多家企業將公布財報，包含蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、英特爾等。美國 10 年期公債殖利率來到 2.787%，美股期貨週四 (28 日) 走低，道瓊期貨跌 0.14%，標普 500 期貨跌 0.23%，那斯達克 100 期貨跌 0.60%。

美國聯準會 (Fed) 周三 (27 日) 公布聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結果，將基準利率調升 3 碼，至 2.25-2.50% 區間，符合市場預期，是連續第 2 個月升息 3 碼以應對高通膨，Fed 也重申抑制通膨的重要性。

此外，Fed 還表示，美國經濟並未陷入衰退，因為「有太多經濟領域表現得太好」。這些言論推動周三 (27 日) 美股走高。

Fed 宣布升息 3 碼，美股出現反彈。不過，摩根士丹利仍然呼籲投資人不要急著將資金投入股市，並稱之為「陷阱」。

Wilson 對標準普爾 500 指數的年底目標價預估為 3,900 點，是華爾街預測中最低的目標價之一，意味著該指數較週三收盤價還有 3% 下跌空間，並較 1 月份的收盤高點下跌 19%。Wilson 認為，在經濟衰退的情況下，標準普爾 500 指數今年最糟還可能會跌至 3,000 點。

美國將公布第二季 GDP，已有多家機構估計可能呈現負值。如此一來，將是繼第一季衰減 1.6% 後再陷萎縮。連續兩季負成長，若再由其他數據確認，技術上即視為衰退。道瓊社調查經濟專家平均估計是小幅成長 0.3%。

不過，美國國家經濟研究局表示，雖然許多人將連續兩季的負成長視為經濟衰退，但官方定義更為精微，須考慮其他因素。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 25.1

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 138.4

美國 Q2 實質 GDP 年化季率初值 (%)，預估 0.9，前值 1.6

美國 Q2 價格指數季率初值 (%)，前值 8.2

美國 Q2 消費者支出年化季率初值 (%)，前值 1.8

美國 Q2 PCE 物價指數年化季率初值 (%)，前值 7.1

美國 Q2 核心 PCE 物價指數年化季率初值 (%)，前值 5.2

重要個股動態：

臉書母公司 Meta (META-US) 周三 (27 日) 公布第二季財報，營收降幅大於市場預期且獲利遜色，並發布令人意外的疲弱財測，表明營收成長率將再次下滑，週四盤前跌 4%。

Meta 第二季營收較去年同期下降 1%，又發布令人失望的第三季財測，理由是「由於更廣泛的宏觀經濟充滿不確定性，整個第二季疲軟的廣告需求環境將持續存在。」

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

福特汽車 (F-US) 周三 (27 日) 公布第二季財報，數據高於華爾街預期，由於最熱門新品的交車量大增，其調整後營業利益是去年同期的 3 倍以上，激勵盤後漲逾 6%。

福特汽車還重申全年財測，並提升季度股息到每股 15 美分，回到新冠疫情大流行之前的派息水準。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

全球 IC 設計龍頭高通 (QCOM-US) 週三 (27 日) 美股盤後公布的 2022 會計年度第三季財報傳佳音，汽車和物聯網等營收刷新猷，凸顯其多元化發展戰略成功，但預估智慧型手機需求降溫，將打擊其第四財季手機晶片業務，拖累其盤後股價下滑逾 3%。

高通財務長 Akash Palkhiwala 表示：「全球經濟不確定性增加，以及中國因疫情封鎖等影響，將促使客戶在下半年謹慎管理採購。」