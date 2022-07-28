FTC控告Meta不靠實力靠財力 非法收購VR新創公司

臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 邁向元宇宙的路上遇到障礙。聯邦貿易委員會 (FTC) 周三表示，將以非法收購為由對 Meta 公司提起訴訟，阻止其收購 Within Unlimited 公司。

Within 是開發虛擬實境 (VR) 健身 app「Supernatural」的公司。Meta 去年 10 月宣布，已達成收購 Within Unlimited 的協議。

FTC 競爭局副局長 John Newman 在新聞發布會上表示：「Meta 沒有在價值上競爭，而是試圖靠收購登上頂峰。Meta 已經擁有一款最暢銷的 VR 健身 app，有能力與 Within 的熱門 Supernatural app 密切較量，但 Meta 卻選擇砸錢買下市場，而不是靠自身價值贏得地位，這是非法收購，我們將尋求一切適當救濟。」

FTC 表示，Meta 已經收購 7 家成功的 VR 軟體公司，且擁有有最大的 VR 內容目錄之一，倘若該收購交易獲准通過，將損害 VR 健身 app 領域的創新。

Meta 發言人駁斥：「FTC 的說法是基於意識形態和臆測，而非證據。那麼多業者切入線上和連線健身領域，在這樣充滿動能的產業中，該收購會導致反競爭結果的說法根本是無稽之談。以 3 比 2 投票結果來攻擊該交易，FTC 反而對任何期待在 VR 領域創新的人發出令人毛骨悚然的訊息。」

Meta 稍早表示，因應通膨，8 月起將調漲 Quest 2 VR 頭戴式設備售價 100 美元。該公司也透露，消費者在 Meta Quest VR app 上的花費已超過 10 億美元。