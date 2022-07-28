〈財報〉福特Q2業績亮眼 EBIT達去年三倍 盤後漲逾6%

福特汽車 (F-US) 周三 (27 日) 公布第二季財報，數據高於華爾街預期，由於最熱門新品的交車量大增，其調整後營業利益是去年同期的 3 倍以上，激勵盤後漲逾 6%。

福特汽車還重申全年財測，並提升季度股息到每股 15 美分，回到新冠疫情大流行之前的派息水準。

近時確認，福特汽車周三 (27 日) 收高 5.18%，盤後上漲 6.44%，每股報 14.04 美元。

第二季財報關鍵數據 vs 華爾街預期

調整後每股獲利 (EPS)：較去年同期上升 12 美分，達 68 美分 vs. 45 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：6.67 億美元，去年同期 5.61 億美元

汽車營收：自去年同期的 241.3 億美元上升，達 379.1 億美元 vs. 343.2 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

調整後 EBIT：從去年同期的 11 億美元躍升至 37 億美元

利率率：去年同期的 3.9% 翻升至 9.3%

福特汽車表示，調整後的 EBIT 和利潤率亮眼的表現是因為供應鏈改善和銷售的產品組合更有利，但儘管如此，純益仍僅 6.67 億美元，因為該公司對電動車新創公司 Rivian (RIVNUS) 的持股價值下降 24 億美元。

福特第二季在美銷售量年增 1.8%，主要受益於福特品牌 SUV 和跨界車銷售量年增 8%。儘管供應鏈面臨持續挑戰，但與去年同期相比，福特熱門車款的生產量已提升許多，這對該公司的利潤率有益，因為這些 SUV 銷量提升後，很大程度上取代福特目前停產且利潤較低的車款銷量。

然而，該公司表示，通膨仍抵消部分收益，尤其是關鍵大宗商品和運輸價格的上漲。

財務長 John Lawler 表示，儘管面對通膨逆風，福特仍堅持先前公布的全年財測，估計今年調整後 EBIT 為 115 億美元至 125 億美元，年增長 15% 至 25%；調整後的自由現金流在 55 億美元至 65 億美元之間。

福特正在進行重大重組，透過削減開發內燃機的年度成本 30 億美元，將更多資源投入到電動汽車上。自明年起，福特將公布 3 大業務單位的業績：

福特藍 (Ford Blue)──負責傳統內燃機業務 Ford Model e ──負責電動車業務 Ford Pro──負責商用車輛營運

Lawler 重申，福特目標 2026 年公司調整後的 EBIT 利潤率為 10%，其中 8% EBIT 利潤率來自電動車業務。他確實承認，福特目前與同業相比沒有成本競爭力，這也是公司戮力改變的一點。然而，針對《華爾街日報》報導福特重整計畫將裁員數千人這一點，他拒絕評論。

福特表示，由於供應鏈改善和商用車需求強勁，歐洲的出貨量年增約 22%，至約 22.2 萬輛。

由於中國上海和華東其他地區防疫停工時間延長，福特第二季對中國的躉售出貨量下降 24%，至 11.4 萬輛。

福特上周表示，2023 年底前每年交付 60 萬輛電動車所需要的電池供應輛已 100% 取得，且可望達到 2026 年前年產量 200 萬輛。