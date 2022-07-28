〈財報〉福特Q2業績亮眼 EBIT達去年三倍 盤後漲逾6%

福特汽車 (F-US) 周三 (27 日) 公布第二季財報，數據高於華爾街預期，由於最熱門新品的交車量大增，其調整後營業利益是去年同期的 3 倍以上，激勵盤後漲逾 6%。
福特汽車還重申全年財測，並提升季度股息到每股 15 美分，回到新冠疫情大流行之前的派息水準。
近時確認，福特汽車周三 (27 日) 收高 5.18%，盤後上漲 6.44%，每股報 14.04 美元。
第二季財報關鍵數據 vs 華爾街預期
- 調整後每股獲利 (EPS)：較去年同期上升 12 美分，達 68 美分 vs. 45 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 純益：6.67 億美元，去年同期 5.61 億美元
- 汽車營收：自去年同期的 241.3 億美元上升，達 379.1 億美元 vs. 343.2 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 調整後 EBIT：從去年同期的 11 億美元躍升至 37 億美元
- 利率率：去年同期的 3.9% 翻升至 9.3%
福特汽車表示，調整後的 EBIT 和利潤率亮眼的表現是因為供應鏈改善和銷售的產品組合更有利，但儘管如此，純益仍僅 6.67 億美元，因為該公司對電動車新創公司 Rivian (RIVNUS) 的持股價值下降 24 億美元。
福特第二季在美銷售量年增 1.8%，主要受益於福特品牌 SUV 和跨界車銷售量年增 8%。儘管供應鏈面臨持續挑戰，但與去年同期相比，福特熱門車款的生產量已提升許多，這對該公司的利潤率有益，因為這些 SUV 銷量提升後，很大程度上取代福特目前停產且利潤較低的車款銷量。
然而，該公司表示，通膨仍抵消部分收益，尤其是關鍵大宗商品和運輸價格的上漲。
財務長 John Lawler 表示，儘管面對通膨逆風，福特仍堅持先前公布的全年財測，估計今年調整後 EBIT 為 115 億美元至 125 億美元，年增長 15% 至 25%；調整後的自由現金流在 55 億美元至 65 億美元之間。
福特正在進行重大重組，透過削減開發內燃機的年度成本 30 億美元，將更多資源投入到電動汽車上。自明年起，福特將公布 3 大業務單位的業績：
- 福特藍 (Ford Blue)──負責傳統內燃機業務
- Ford Model e ──負責電動車業務
- Ford Pro──負責商用車輛營運
Lawler 重申，福特目標 2026 年公司調整後的 EBIT 利潤率為 10%，其中 8% EBIT 利潤率來自電動車業務。他確實承認，福特目前與同業相比沒有成本競爭力，這也是公司戮力改變的一點。然而，針對《華爾街日報》報導福特重整計畫將裁員數千人這一點，他拒絕評論。
福特表示，由於供應鏈改善和商用車需求強勁，歐洲的出貨量年增約 22%，至約 22.2 萬輛。
由於中國上海和華東其他地區防疫停工時間延長，福特第二季對中國的躉售出貨量下降 24%，至 11.4 萬輛。
福特上周表示，2023 年底前每年交付 60 萬輛電動車所需要的電池供應輛已 100% 取得，且可望達到 2026 年前年產量 200 萬輛。