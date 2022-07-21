〈房產〉商用不動產需求仍強 今年可能超越去年

全球獨立不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）發布最新報告指出，因應後疫情時代的貨幣緊鎖及需求調整，投資市場出現新趨勢，住宅市場進入理性調整期 但商用市場動能仍強，台灣商用不動產甚至可能超越去年表現。

瑞普萊坊總經理蘇銳強指出，根據萊坊的調查，投資人最關注的台北市核心投資產品是市中心（CBD）辦公室、物流中心；次核心產品是內科、南軟、未來北士科最熱門的生技實驗室、資料中心、整棟廠辦；能夠創價的是酒店式公寓；深具轉用、活化的是旅宿業及零售業。

蘇銳強指出，台灣商用市場甚至還有機會超越去年榮景。舉例來說，7 月還沒過完，台北市就成交基泰 (2538-TW) 國產實業及精英電腦兩棟大樓，而國產署的地上權標售也獲得全聯、麗寶集團的青睞，顯示商用市場的剛需持穩，升息循環反而加速買賣雙方重新布署，前景可期。

瑞普萊坊總裁曾東茂分析，在升息循環、超額供給、政策管制、成本壓力等影響之下，上半年全台六都房屋交易量 13.15 萬棟，年減 2.2%，在胃納量有限的條件下，住宅市場雖有修正的陣痛，但應可安全軟著陸。

相對於建築投資、住宅交易降溫，上半年商用不動產 665 億的規模僅較去年同期微縮 2.8%，在自用、置產抗通膨的需求引領下，更有機會把市場的餅做大，仍大有可為。