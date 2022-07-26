〈房產〉買房動能轉弱 6月房貸餘額年增率寫1年半新低

台灣央行今 (26) 日公布 6 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 9 兆 1406 億元、2 兆 9580 億元，雙雙續創歷史新高，不過，房貸餘額年增率持續下滑 0.47 個百分點至 8.73%，呈現連 3 跌，並創 2021 年 1 月以來新低，而土建融餘額年增 12.86%，較上月下滑 0.44 個百分點，也創 2020 年 2 月以來新低增幅。

央行指出，連續四波打炒房措施發酵，加上本土疫情、連續二季升息，以及經濟金融情勢動盪，均會影響房市。

央行甫公布 6 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 606.98 億元，續較上月下滑 78.83 億元，而房貸利率 1.614% 則呈現連 6 月上揚，並創 2020 年 1 月來新高。

房仲業者指出，6 月六都建物買賣移轉棟數僅 2.13 萬棟，月減 7%、年減 15%，已開始反映疫情擴散的影響，若加上 6 月升息和股市重挫多重打擊，恐怕接下來幾個月的移轉會備受考驗，預料 7 月的移轉數據也不會好。

房仲業者進一步提到，房市面臨資金由寬鬆轉向緊縮，與台股資金動能衰竭影響，即使疫情干擾逐漸淡化，但買盤回溫速度恐怕已不如去年。