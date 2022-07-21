〈房產〉北市松山區 捷運南京三民站周邊最搶手

根據房仲業者網路統計資料顯示，今年 6 月台北市松山區社區點閱量最高的前三名，都座落在捷運南京三民站商圈，分別為「台北摩根」、「延壽國宅」及「健安新城」，此一區域環境好、生活品質優異，每坪單價都在 100 萬元以內，比起松山、大安或信義等其他蛋黃區地段的每坪百萬起跳的價格，購屋門檻較低，因此成為民眾在松山區購屋的首選區域。

永慶房屋松山區店長莊煜東分析，「台北摩根」為捷運南京三民站分構住宅，雖然建物在捷運出口基地上，但與捷運設施結構是分開獨立，因此不僅具有「到站就到家」的優勢，更沒有一般捷運宅會產生的噪音、震動等缺點。

台北摩根平均單價與南京東路沿線、敦化南北路，或同樣為捷運宅的永春站「EAT」、松江南京站「新東京宅」相比之下較便宜，最低大約 1500 萬即可入手，低總價吸引不少單身族和小家庭青睞。公共設施包含健身房、KTV、閱覽室、空中花園等，還有一般小宅較少出現的游泳池，讓住戶擁有舒壓的空間。

而點閱率第二、第三高的「延壽國宅」和「健安新城」，均位在民生社區周邊精華地段，永慶房屋松山區店長王濬源表示，這兩個社區都是眷村改建，居住環境清幽、巷道寬闊整齊、綠地多，生活品質高，是台北市知名的住宅區，擁有高指名度；附近有雙語教學的健康國小、民生國中、完全中學西松高中，文教氣息濃厚，又鄰近捷運站，南京東路公車四通八達，還有數個公園、超市、醫院，生活機能成熟又便利，客層主要以自住客為主。

「延壽國宅」格局以 2-4 房為主，住戶黏著度高，很少有案件釋出，也因為需求大於供給，因此只要一有案件釋出都能迅速成交，非常搶手。

「健安新城」為軍宅，屋齡較「延壽國宅」新，營建品質好，住戶多為高階軍官或其二代、三代，住戶水準高。「健安新城」具備台北市少見的萬坪基地規劃、總戶數超過 1000 戶，格局以 3-5 房為主的大坪數家庭房，釋出量不多。

王濬源說，雖然軍宅公設比例高，但有固定車位、千坪中庭，及 24 小時保全管理，所屬的民生社區生活圈居住氛圍舒適宜人，擁有台北市區少有的閒適感，儘管目前總價落在 5000 萬元以上，仍然是高度熱門的社區。