〈房產〉北市套房價再攀高 青田街7戶小宅單價超過190萬

根據實價預售揭露資料顯示，北市套房房價續創高，北市大安區青田街有一處預售屋，實價揭露 7 戶小宅成交單價超過 190 萬元，15 坪以內最高價的一戶每坪成交達 192.5 萬元，反映市中心小宅仍有一定客層需求，另外因建商的品牌力強，對於個案房價也有加分的效果。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市因為土地與房價高，市中心推案有 M 型化趨勢，不是推小宅就是推大坪數，而小宅產品有些買方可能買來收租，幾年後轉手，也有買給第二代居住使用，有些還有學區設籍等實用功能，因此北市的市中心小宅，只要地段夠好，房價都能夠維持不錯的水準。

以台北市小宅產品為例，市中心如大安區有預售案銷售狀況不錯，小宅產品總價接近兩千萬元，也能穩定去化，買方除了投資置產外，也有買給第二代當作臨時住家使用，而之前北市中古屋小宅指標社區，房價最高每坪約 170 萬元左右，少數社區也有每坪 150-160 萬元的交易紀錄。

信義房屋也指出，這一房市景氣走揚，台北市市中心甚至連地上權的小宅都順利銷售，包括大安區的「虹耀今采」、「基泰大安」也都有不少成交紀錄，而北市優質住家路段的青田街上，則是近期「青田 618」新案有預售資料揭露，小宅最高價成交總價 2725 萬元，每坪 192.5 萬元，刷新台北市小宅新紀錄，目前已有 7 戶小宅成交揭露 190 萬以上，數戶每坪 180-190 萬元。