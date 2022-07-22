〈房產〉豪宅不怕臨高架路 帝寶、信義聯勤平均單價逾250萬元

近期實價揭露臨市民大道的豪宅「潤泰敦峰」22 樓戶以每坪 239.9 萬元，再現社區最高單價，打破住宅臨高架難有好價格的魔咒，如「ONE PARK 元利信義聯勤」以單價 299 萬元居冠全台，「仁愛帝寶」也出現每坪 298.2 萬元的高單價，且平均每戶總價達 4 億元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，雖然高架橋有噪音、落塵與風水等抗性，但豪宅設計規畫能降低干擾，仍能創造高價位，近期因資金、通膨因素帶動，有助於去化餘屋，並維持價格水平。

統計台北市臨高架路的豪宅，平均成交價最高為仁愛帝寶 264.7 萬元，ONE PARK 元利信義聯勤均價居次，每坪 254.4 萬元，第三為潤泰敦峰 197.6 萬元，第四高價是敦南樞苑 147.7 萬元，第五名則是明日博 129.6 萬。平均總價部分，依然是仁愛帝寶最高，平均一戶要價 4.38 億元，ONE PARK 元利信義聯勤平均 3.96 億元，敦南樞苑 2.94 億元，潤泰敦峰 1.99 億元，明日博價格最低，平均每戶 1.23 億元。

雖然這些豪宅價格高，近一年卻也創高銷量，潤泰敦峰年銷 25 戶，平均每月至少售出 2 戶，信義聯勤年銷 12 戶，明日博一年內也售出 11 戶。

臨市民大道的潤泰敦峰年銷 25 戶。(鉅亨網資料照片)

郎美囡分析，潤泰敦峰面高架一側大幅退縮並以大片綠蔭相隔，有效降低高架干擾，其每戶總價約 2 億元左右，相較於其他超高總價豪宅更具價格競爭力，雖然建案前期銷量不高，近一年搭上資金列車加快去化速度；ONE PARK 元利信義聯勤位處台北市精華地帶，享有大安森林公園景觀，能吸引政商名流入主，且台北市這幾年具指標性的新豪宅不多，高架豪宅陸續有住戶入住，更能創造口碑、助益銷售。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，台北市新舊豪宅市場競爭持續白熱化，建案間不僅比拚地段、建材、景觀等硬實力，還要比管理等軟服務，雖有高低樓層價差，甚至旁邊有高架道路等設施，在資金行情下依舊能寫下天價。