保留銀彈或執行庫藏股？從重磅科技股財報一窺景氣看法

美股財報季正如火如荼展開，相較於提高股東報酬，企業是否選擇保留銀彈以便應對經濟降溫，投資人可望從本周的科技股財報一探究竟。

最近幾季，科技股和能源股一直是庫藏股的兩大貢獻者，科技巨頭的重要性更是不言而喻。

彭博彙編數據顯示，今年第一季在標普 500 指數的前十大庫藏股計畫當中，蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Meta Platforms(META-US) 和微軟 (MSFT-US) 就貢獻 63%。

這代表若上述科技巨頭給出收手不買的暗示，可能被視為對經濟衰退防患未然，進而激起擔憂情緒，去年企業大手筆買回庫藏股為美股帶來的支撐力道，可能也會因此削弱。

RDM Financial Group-Hightower 投資長 Michael Sheldon 表示，若企業決定減少或是不額外回購，可能會減少未來幾個月對美股的關鍵需求。

他也表示，即使現金流強勁，若企業不利用相對較低的股價買回股票，這恐怕也是一項危險信號，顯示業務前景正在惡化。

繼 Alphabet 和微軟之後，Meta 和蘋果將陸續於美東時間周三 (27 日) 和周四 (28 日) 盤後公布財報。標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 數據顯示，蘋果去年買回 880 億美元的股票，為上市公司首位，且遠高於排名第二的 Alphabet，後者回購規模約 500 億美元。

G Squared 私人財富投資長 Victoria Greene 認為，即使投資人更希望看到蘋果將現金花費在其他領域，仍有理由期待蘋果在內的科技公司繼續回購股票。

她說：「回購是信心的加速器，科技公司坐擁大量現金，他們很可能會繼續回購。反之，若更多企業選擇暫停計畫，顯示管理團隊可能擔憂股價在短期內停滯不前，並對經濟狀態感到憂心。」

另一方面，埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 將在周五 (29 日) 公布業績表現。考量到 WTI 油價已回落至每桶 100 美元下方，部分投資人對能源公司是否繼續回購股票抱持懷疑態度，但 Greene 也看好能源股繼續執行庫藏股和配息。

今年第一季，標普 500 指數能源公司共斥資 75 億美元進行庫藏股回購，去年全年回購金額為 120 億美元。