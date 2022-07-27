〈財報〉Alphabet Q2遜預期 但搜尋廣告助穩信心 盤後強彈逾4%

經濟狀況不佳使廣告業務承受壓力，Alphabet(GOOGL-US) 周二 (26 日) 公布 2022 會計年度第二季財報大致遜色，但在搜尋廣告的助益下，營收並未和華爾街預期相差太多，對於 Alphabet 更能抵禦經濟衰退的信心，激勵盤後股價漲逾 4%。

根據財報，Alphabet Q2 營收年增 12.6% 至 696.9 億美元，營收成長再創 2020 年第二季以來最慢，稀釋後 EPS 年減 11%，至 1.21 美元。

Alphabet 財務長 Ruth Porat 指出，美元走強導致的匯率波動，使營收增幅折損 3.7 個百分點，且對本季影響恐怕更大。她也警告，去年的高基期將繼續影響今年剩餘時間的廣告收入成長。

Alphabet 沒有提供營收展望，但 Refinitiv 數據顯示，分析師預期全年營收估增長 14% 至 2939 億美元。

Alphabet 周二下跌 2.32%，以每股 105.02 美元作收，財報公布後，盤後股價一度勁揚逾 5%，截稿前上漲 4.4%。今年迄今，該股已跌逾四分之一。

FY 2022 Q2(6 月 30 日止) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

營收：696.9 億美元，年增 12.6%，遜於預期的 699 億美元

營益率：28%，去年同期為 31%

淨利：160 億美元，年減 14%

稀釋後 EPS：1.21 美元，去年同期為 1.36 美元，遜於預期的 1.28 美元

營收按業務分拆

Google 搜尋與其他：406.9 億美元，年增 13.5%，優於預期的 401.5 億美元 (FactSet)

Youtube 廣告：73.4 億美元，年增 5%，遜於預期的 75.2 億美元 (StreetAccount)

Google 網路：82.6 億美元，年增 9%

Google Cloud：62.8 億美元，年增 36%，遜於預期的 64.1 億美元 (StreetAccount)

其他業務 (Other Bets)：1.93 億美元

總流量獲取成本 (TAC)：122.1 億美元，年增 12%，遜於預期的 124.1 億美元 (StreetAccount)

(圖：Alphabet 財報)

觀察各項業務表現，因營銷人員必須擴大支出來應對通膨壓力，佔整體營收八成以上的廣告收入，上季僅年增 12% 至 563 億美元。這當中又以 YouTube 廣告部門降溫情況最明顯，收入成長幅度只有 5%，遠低於去年同期的 84%。

不過，在旅遊和零售廣告商的推動下，Google 搜尋廣告相關收入較去年同期增長近 14% 至 407 億美元，優於市場預期。

Porat 對 Google 在搜尋領域的表現非常滿意，認為這展現出消費者線上活動的成長以及廣告客戶支出的廣泛實力。

市場認為，在廣告支出放緩的環境之下，更多元化的廣告服務能幫助 Google 抵禦這場風暴，對客戶來說，搜尋廣告有助於降低成本，且廣告主有時會優先考慮使用搜尋廣告，以取得更好的投放成效。

其他業務方面，備受關注的 Google Cloud 部門尚未實現獲利，營收雖年增 36%，但未達預期，且仍虧損 8.58 億美元。在核心搜尋引擎業務漸趨成熟之下，Google Cloud 被視為幫助 Alphabet 實現成長的主要驅動力。

包含自駕事業 Waymo、生命科學事業 Verily 在內的其他收入年增 100 萬美元至 1.93 億美元，但虧損仍高達 16.9 億美元。

Alphabet 並表示，上季正職員工人數較去年同期增加 21% 至 174,014 人。然而，面對經濟阻力，該公司上月宣布放慢招聘與投資步伐的消息。