Coinbase大跌逾20%之際 方舟今年首度拋售持股

Cathie Wood 管理的方舟投資管理公司，周二 (26 日) 拋售了美國最大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 超過 141 萬股股票，這是方舟今年首次拋售 Coinbase 股票。

根據方舟每日交易數據，三檔方舟旗下基金，共售出超過 141 萬股 Coinbase，以周二收盤價計算，價值約 7500 萬美元。

Coinbase 股價周二暴跌 21%，先前有消息稱，這家公司正面臨美國證券交易委員會 (SEC) 的調查。知情人士透露，調查內容是這家公司是否不當地允許美國人，交易本應登記為證券的數位資產。

Wood 過去一直支持 Coinbase，從這家公司 2021 年上市，方舟就以超過 200 美元的股價搶進，並在多次下跌時加碼，當時 Coinbase 是首家上市的此類交易所。截至 6 月底，方舟是 Coinbase 的第三大股東，持有約 895 萬股股票。

今年 5 月，儘管 Coinbase 股價下挫，方舟投資仍繼續買進。但與今年第 1 季 200 美元附近，5 月還一度在百元以上的價格相較，Coinbase 周二收盤僅為 52.93 美元。

自去年 12 月以來，方舟投資管理公司管理的資產已縮水近半，其旗艦產品方舟創新 ETF(ARKK) 今年暴跌了近 50%，市場擔心全球貨幣緊縮將打擊成長期股票估值，她最看好的科技股普遍下跌。