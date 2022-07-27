〈財報〉晶片業風向球德儀財測亮眼 沖淡景氣降溫疑慮  盤後漲逾2%

半導體大廠德州儀器 (Texas Instrument) 周二 (26 日) 盤後公布的財報優於預期，本季財測也很亮麗，沖淡經濟降溫打擊電子產品需求的疑慮，盤後一度漲 4%，並帶動高通 (QCOM-US) 等晶片股上漲。

德儀在 2022 會計年度第 2 季 (6/30 止) 的淨利年增 19% 至 22.9 億美元，不計部分項目的每股盈餘 2.45 美元，營收年增 14% 至 52.1 億美元。此結果優於分析師預估的每股 2.13 美元和 46.5 億美元營收，並超越公司先前提供的財測區間。

展望第 3 季，德儀預估每股盈餘介於 2.23 至 2.51 美元，營收介於 49 億到 53 億美元，分別優於市場平均預期的每股 2.26 美元、營收 49.8 億美元。

德儀是類比和嵌入式處理器晶片最大製造商，客戶群為數眾多且分布廣泛，因此被視為整體經濟需求的指標。該公司是美國第 1 季率先警告中國防疫封控可能影響多數顧客的晶片公司之一，當時還提降財測，但也是唯一一家第 2 季獲利共識預測獲華爾街上修的晶片商。

隨著中國工廠逐漸恢復生產，德儀開始履行更多訂單。

財報顯示汽車相關營收躍增，第 2 季季末的訂單明顯增加，因位於中國的工廠恢復出貨。不過個人電子產品客戶的需求減弱，預料將對本季造成影響。

德儀主管通常拒絕預測電子產品需求走向，該公司的產品不同於微處理器這類數位晶片，用上好幾年才會過時，代表庫存增加並非令人擔憂的問題。德儀主管周二甚至表示，公司庫存仍不夠。

德儀 (TXN-US) 周二盤後一度上漲 4%，截稿前仍漲 2.59%。該股周二收盤跌 1.45% 至每股 160.84 美元。

德儀 Q2 汽車相關營收躍增，但預料電子產品需求減弱影響 Q3。(圖: AFP)

德儀 80% 晶片在自家工廠生產，目前正在投資擴大廠房。一些分析師擔心，德儀將因此缺少執行庫藏股和發放股利的現金，抑制長期投資吸引力。

德儀表示，希望提高內部生產比重，避免像其他選擇外包的晶片商一樣，在疫情期間苦於應付供給短缺。

德儀今年來至周二股價下跌 15%，較費半指數同期的 30% 跌幅和緩。該公司 1 月表示，會把更多心力放在受疫情打擊最大的汽車業和工業客戶身上。

除了德儀以外，供應汽車業晶片的還有亞德諾半導體 (Analog Devices)(ADI-US)、安森美半導體 (ON-US)，三者今年來跌幅都比大盤和緩。安森美、ADI 將分別在 8 月 1 日盤前和 8 月中旬發布財報。

車用晶片大廠恩智浦 (NXPI-US) 周一盤後公布的財報優於預期，汽車晶片業績激增 36%，第 3 季營收預測也比市場預期高。