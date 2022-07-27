〈財報〉微軟Q4營收獲利未達標 但來年財測樂觀 盤後漲4%

微軟 (MSFT-US) 周二 (26 日) 盤後公布會計年度第四季的獲利、營收受到匯損等因素影響，均未達華爾街共識，但因對 2023 年度財測樂觀，激勵盤後上漲約 4%。

近時確認，微軟周二收低 2.68%，盤後上漲 10.10 美元或 4.01%，報每股 262.10 美元。

FY2023 Q1 財測關鍵數據 vs. 分析師預期

微軟財務主管 Amy Hood 表示，第一財季營收預期介於 492.5 億至 502.5 億美元，中值 497.5 億美元，隱含營收成長 10%，反映出 PC 銷售惡化，以及雲端基礎設施成長的減速。

營收：中值 497.5 億美元 vs. 514.9 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

隱含毛利率：69.85% vs. 69.30% (StreetAccount 調查的共識預期)

儘管經濟狀況變化，針對 2023 全財年，微軟重申上一季提出的財測。

「我們持續預期，以固定匯率和美元計算，營收和營業利益仍有百分比 2 位數的成長率。」Hood 提到，微軟將延長伺服器和網路設備的使用年限，自 4 年延至 6 年。微軟 2020 年採用過類似舉措。

第四財季 (6/30 止) 財報關鍵數據

EPS：2.23 美元，調整後 vs. 2.29 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：年增 2% 至 167.4 億美元。

營收：年增 12% 至 518.7 億美元 vs.524.4 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

微軟第四財季營收年增 12%，為 2020 年以來最低營收成長率，且 EPS 為 2016 年來首次低於華爾街預期共識。

微軟表示，第四季最大挑戰是不斷惡化的匯率，導致營收減損 5.95 億美元，以及 EPS 減損 4 美分。微軟 6 月時就因匯率波動調降季度營收和純益預測，而第四財季營收和純益數據位於微軟 6 月提出的範圍底線。

各部門 Q4 營收表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和企業諮詢服務)

營收：年增 20% 至 209.1 億美元，低於預期。 (StreetAccount 估計為 211 億美元)

Azure 和其他雲端服務收成長 40%，自前一季 46% 的成長率下降，且低於分析師先前預估的 43.1% 成長率，另外來自 StreetAccount 的共識預估為 43.4% 成長率。

微軟沒有公布 Azure 具體營收金額，但執行長 Satya Nadella 在財報電話會議上，向分析師大談當季拿下更大規模的 Azure 交易。

他說：「我們在本季看到更大、更長期的承諾，以及 1 億美元以上和 10 億美元以上的創紀錄大交易。」

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含 Office 生產力軟體、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。

營收：年增近 13% 至 166 億美元，略低於預期。 (StreetAccount 共識預期為 166.6 億美元)

財務長 Amy Hood 表示，在所有商務版 Office 365 訂閱人數中，高階 E5 訂閱帳號占比 12%，較一年前僅 8% 的水準上升。

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門包含 Windows 作業系統、Surface 設備、Xbox 電玩主機和 Bing 搜尋引擎。

營收：年增 2% 至 143.6 億美元，略低於預期。 (StreetAccount 共識預期為 146.5 億美元)。

微軟表示，由於搜索量和單次搜索營收的增長，搜索和新聞廣告 (不含流量獲取成本，即 TAC) 上升 18%。儘管如此，廣告支出的萎縮仍令搜索和新聞廣告以及 LinkedIn 類別的營收減少 1 億美元。

微軟第四財季來自設備製造商的 Windows 許可營收下降 2%。科技產業研調機構 Gartner 本月初估計，當季物流中斷導致 PC 出貨量下降 12.6%。

微軟表示，中國 4 月和 5 月工廠停工以及 6 月電腦市場惡化，導致來自設備製造商的 Windows 營收下降約 3 億美元。

Vontobel 資產管理公司高級研究分析師 Peter Choi 表示，廣告支出和電腦銷售造成的匯率障礙對投資者來說，相對好理解。根據文件，該公司在 3 月底時持有微軟價值 11.1 億美元股票。

Choi 認為，核心的授權許可業務是更具彈性的領域，即使是在減速時期也會持續發光發亮，那部份的業務肯定讓人放心。

俄烏開戰後，微軟決定停止在俄銷售和服務，因此產生 1.26 億美元的營運費用。

Nadella 在該季宣布將調漲員工薪資，且推出協助客戶處理安全事件的服務。

不含盤後波動，微軟今年迄今股價已跌 25%，S&P 500 指數同期下跌約 18%。