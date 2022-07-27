抗不住通膨 Meta宣布Quest 2 VR頭盔8月起漲價100美元

考量通膨壓力，臉書母公司 Meta (META-US) 周二 (26 日) 在推特上宣布，8 月 1 日起調漲 Quest 2 虛擬現實 (VR) 頭戴式設備售價 100 美元。

根據該推文，自 8 月 1 日起，128 GB 版本的 Quest 2 售價為 399 美元，而 256 GB 版本售價 499 美元。

Meta 表示，製造和運輸產品的成本不斷上升，必須調漲 VR 頭戴式設備售價，以繼續投資推動 VR 行業的長期發展。

「藉由調整 Quest 2 售價，我們可繼續擴大對突破性研究和新品開發的投資，將 VR 產業推向新高度。」

Meta 的 Reality Labs 部門 (含 VR 頭戴式設備產品) 第一季營收僅 2.15 億美元，相較臉書廣告營收 270 億美元小了許多。與此同時，Reality Labs 認列營業虧損 29.6 億美元。

根據分析公司 Counterpoint 的研究，Meta 去年 Quest 2 頭戴式設備出貨量已超過 1000 萬部，超越 Sony 和 HTC 等其他販售 VR 頭戴式設備的公司表現，Counterpoint 認為，這歸功於 Quest 2 售價 299 美元相較便宜，對消費者更具吸引力。

Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 打算未來 10 年將公司推向元宇宙，在元宇宙打造消費者工作和娛樂的場所。