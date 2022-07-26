機師不足問題嚴重 美國共和黨議員提案立法拉高退休年齡

據《路透》報導，為解決美國航空業界的機師短缺問題，多名共和黨議員周一 (25 日) 在國會上提案，將聯邦的航空公司飛行員退休年齡規定從目前的 65 歲拉高到 67 歲。

共同發起人之一的南卡羅萊納州聯邦參議員葛蘭姆 (Lindsey Graham) 表示，該法案有助於緩解美國國內旅遊產業的混亂。

美國的旅遊需求正持續攀升，但各家航空公司在 COVID-19 疫情影響下，都面臨嚴重的從業人員短缺問題，導致夏天旅遊旺季到來，卻陸續發生航班延誤或航班取消的情形。

美國區域性航空公司學會 (Regional Airline Association，RAA) 對該項立法提案表示歡迎。該學會說，因為機師不足，有 500 架飛機只能閒置在地面，有 315 個區域陷入無法營運的窘境。

但另一方面，美國航空公司飛行員協會 (Air Line Pilots Association, International，ALPA) 則反對拉高飛行員的退休年齡。他們認為這項作法將增加航空公司成本，也對乘客和機組員帶來不必要的風險。

ALPA 表示，即使該法案獲得通過，但依照國際規定，美國以外的國家幾乎都不承認 66 歲以上機師駕駛飛機。