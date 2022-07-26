串流音樂成長仍強勁 大摩喊加碼Spotify、華納音樂 但下調目標價

基於全球串流音樂強勁成長，摩根士丹利分析師 Benjamin Swinburne 周一報告重申對華納音樂集團 (WMG-US) 和 Spotify (SPOT-US) 的加碼評級。

然而，他將華納音樂集團的目標價從每股 37 美元下調至 34 美元，對 Spotify 的目標價從每股 170 美元調降至 140 美元。

該分析師表示，因 WMG 擺脫一些暫時性壓力，且 Spotify 的毛利率開始成長，所以這兩家公司 2023 年關鍵財務指標將加速增長。

Swinburne 說：「我們持續預測，即使經濟放緩，未來幾年串流媒體音樂產業仍將實現 2 位數的營收成長，主要是考量串流音樂在全球智慧手機普及率仍低於 15%，所以用戶成長持續推動營收成漲，但我們也認為來自每用戶的平均營收 (ARPU) 有溫和增加的機會。」

針對 WMG，他認為該股今年迄今「落後市場與同業環球音樂集團 (UMG)，主要是因降級，創造更具吸引力的風險 / 回報空間。」

針對 Spotify，Swinburne 認為，該公司近期投資者日提出的 3-5 年財測雄心勃勃，且沒有在預估或估值上反映出來。「我們試著將這雄心勃勃的營收和利潤前景納入 225 美元的牛市預期內。Spotify 的成長和利潤將越來越依賴訂閱串流音樂媒體之外的項目，包括 Podcast、有聲讀物、直播娛樂、影視等等。」

「我們更新後的 MS 全球音樂市場預測更為保守 (未來 10 年成長約 13%)，預期 Spotify 市占上升並維持 30% 以上，但但我們推測 WMG 維持其營收占比。」

Spotify 周一下跌 1.1% 至每股 110.42 美元；WMG 上漲 2.51%，收每股 28.18 美元。