聯邦快遞與機師進行勞資談判 延後新貨機採購決定

業內消息人士透露，隨著電商市場擴大，聯邦快遞 (FDX-US) 正在與波音 (BA-US) 和空中巴士就採購下一代貨機進行談判，但因這家快遞巨頭與機師進行勞資談判而延後採購決定。

在波音上周推出其 777X 貨機版本與全新的空巴 A350 貨機競爭之後，聯邦快遞這家全球最大貨運航空公司也成為最新的競爭熱點，因為航空貨運需求受到網路購物飆升、供應鏈中斷和客運航班也開始載運貨物的刺激。

AeroDynamic Advisory 分析師 Richard Aboulafia 說，「貨運是噴射機市場中唯一完全復元並且仍在成長的業務。」「且由於雙走道飛機市場非常低迷，廣體貨機的訂單是唯一的一線希望。」

聯邦快遞曾一度考慮成為 777X 的潛在客戶，並在白宮簽署儀式上與卡達航空一起參與簽約，但現在預計不會在今年夏季前做出決定。

兩位知情人士透露，聯邦快遞正與機師就薪酬和退休問題進行談判​​。機師們認為他們在疫情期間協助公司創下獲利新高並維持經濟運行，但雙方討論論可能會因立即進行大筆投資而變得緊張。

聯邦快遞發言人說，「飛機採購是戰略性商業決策，我們在評估和優先考慮潛在資本投資時都會延後任何新的承諾。」

代表聯邦快遞員工的航空公司機師協會 (ALPA) 表示，希望雙方能達成一項肯定他們角色的協議。一位發言人說：「顯然仍然存在重大的討價還價空間。」

總部位於田納西州孟菲斯的聯邦快遞向來是波音公司的客戶，其 83% 的主要機隊採用 777、767 和 757 等機型，以及傳統的麥道三型噴氣飛機，但它旗下也有 67 架空巴 A300-600。

除非出現意外，否則波音 777X 被視為很可能獲得聯邦快遞的訂單，但任何延後決定都會讓空中巴士有機會橫刀奪愛。