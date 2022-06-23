機師人手不足 美國航空9月初起停飛4條區域航線

美國航空 (AAL-US) 計畫在 9 月停止飛往美國 4 個城市的服務，其中包括愛荷華州迪比克 (Dubuque)，將完全取消定期商業航班服務。

總部位於沃斯堡的美國航空將服務削減歸咎於地區機師短缺。美國航空、聯合航空 (UAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 各自縮減了一些較小城市及其樞紐之間的服務，理由是缺乏機師。

停止服務的 4 個城市為：俄亥俄州托萊多 (Toledo)、紐約州伊斯利普 (Islip)、紐約州伊薩卡 (Ithaca) 和迪比克，美國航空將自勞動節後的 9 月 7 日起停止服務。

美國航空發表聲明表示，「我們將主動聯繫計劃在此日期之後搭機的旅客，以提供替代性安排。」

這些機場都由美國航空的地區航空子公司提供服務。這些航空公司上周提高了機師工資以彌補短缺；之前好幾家航空公司在疫情期間裁員，但在旅遊需求回升時卻措手不及。

Eugene F. Kranz Toledo Express Airport 發言人坎姆勒 (Holly Kemler) 表示，機場工作人員對美國航空的決定「非常失望」。

她說，「請注意，這個決定完全是由航空公司做出的，主要是由於地區機師短缺。」「不幸的是，我們知道這是航空業當前的持續趨勢。」

坎姆勒說，托萊多機場仍然由專注於休閒旅遊的廉航公司 Allegiant (ALGT-US) 提供服務。

美國航空表示，這些城市仍將由 45 英里至 120 英里以外的其他機場航班提供服務。