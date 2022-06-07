不必要庫存太多 Target發出獲利預警

目標百貨 (Target)(TGT-US) 周二 (7 日) 警告投資人，其獲利短期內將受到衝擊，因為它會減少銷售不需要的商品、取消訂單並採取積極措施消除額外庫存。

該零售商調降第 2 財季的獲利率預期，以應對大量打折或清倉的商品。

CEO 康奈爾 (Brian Cornell) 表示，「我們認為明智的做法是果斷、迅速採取行動、及早走出困境、在第 2 季解決和優化庫存；採取必要的行動來消除多餘的庫存，並自我提升讓客人與產品建立關聯性。」

他表示，只要迅速採取行動，目標百貨就能抵禦進一步的痛苦，並為客戶確實想要的商品騰出空間，例如雜貨、美容用品、家庭必需品和返校用品等季節性商品。他說，該公司的店面和網站出現強勁的流量和「非常有韌性的客戶」，但他們不再購買疫情期間的流行商品。

他說，「我們希望確保繼續關注那些與當下有關聯性的產品。」

目標百貨預計第 2 季營業獲利率將在 2% 左右，低於不到 3 周前發表的財測；當時它預計其營業獲利率將大致與第 1 季的 5.3% 相當。

至於下半年，目標百貨預計獲利率將在 6% 左右，高於疫情前幾年秋季的平均值。該公司仍預計全年營收成長將保持在中低個位數，並在 2022 年保持或增加市占率。

從沃爾瑪 (WMT-US) 到 Gap (GPS-US) 等零售商都面臨庫存過剩問題，因為受通膨影響的購物者略過疫情前兩年流行的商品。例如，Gap 表示，客戶最想派對禮服和辦公室服裝，而不是該公司銷售的絨裡連帽衫和運動服。沃爾瑪表示，隨著汽油和雜貨價格上漲，部分家庭的可自由支配購買量減少了。Abercrombie & Fitch (ANF-US) 和 American Eagle Outfitters (AEO-US) 財報都顯示庫存水準急劇上升，分別較一年前增加 46% 和 45%，原因是商品賣不出去和供應鏈延遲緩解。

隨著零售商開始恢復健康的庫存水平，消費者的消費習慣發生巨大轉變。這意味著有些人擁有大量的運動褲、抱枕和睡衣。此外，由於通貨膨脹，某些購物者正在削減開支，或者將更多的錢用於外出就餐和旅遊等體驗式消費。

康奈爾表示，目標百貨在得知同業競爭對手也有類似的困境後，決定推出新的庫存計畫。他說，公司還希望提前趕上關鍵的銷售季節，例如返校季和年底假期，因為銷售過時的商品可能會讓店面變得混亂並趕走顧客。

目標百貨表示，截至第 1 財季結束的 4 月 30 日，它的庫存接近 151 億美元，比去年同期高出約 43%。

目標百貨於 5 月 18 日發表財報時震驚了華爾街，第 1 財季獲利大幅下滑，主受燃料和運費成本、更高水平的折扣以及電視、小型廚房用具和自行車等商品滯銷的打擊。股價下跌近 25%，是該公司 35 年來在華爾街表現最差的一天。

沃爾瑪也未能達到獲利預期。與一年前相比，其庫存水平增加約 33%。沃爾瑪美國 CEO 弗納 (John Furner) 上周五 (3 日) 在投資人活動中表示，其中約 20% 是零售商後悔導入的商品。大約三分之一是額外的庫存，以幫助零售商補充關鍵物品。他說，「需要好幾季才能回到我們想要的位置。」

康奈爾表示，目標百貨正在整理庫存，在某些情況下決定打包商品以在未來以全價出售；而在其他情況下，現在則在推廣或想出銷售方法。

例如，在陣亡將士紀念日周末舉辦了一場大型銷售活動，以出清庭院家具等大型戶外物品。它還在美國港口附近取得額外的空間來存放商品，如此才能調度貨物，以免某些貨物到得太早或太晚。