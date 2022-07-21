投資人繼續評估經濟成長前景 美債殖利率漲跌互見

美國國債殖利率周四 (21 日) 小幅走高，因為投資人消化了大量的企業財報，並繼續評估經濟成長和通膨前景。

美東時間上午 6 點 47 分，指標 10 年期國債殖利率攀升 0.4 個基點至 3.04%，而 30 年期國債殖利率小跌 0.1 個基點至 3.169%。殖利率與價格成反比。

2 年期國債殖利率回落 1.8 個基點至 3.232%，但仍高於 10 年期，備受關注的 2 年期與 10 年期殖利率曲線繼續倒掛。

殖利率曲線倒掛也就是短期政府債券的殖利率高於長期債券，雖然風險偏低，但仍被市場視為衰退迫在眉睫的跡象。

市場正試圖評估聯準會 (Fed) 是否會在下周政策會議上升息 75 個基點或更激進的 100 個基點，因為它希望控制高通膨。

投資人的風險情緒依然波動，但華爾街一直在享受 7 月的反彈，主要股指周三 (20 日) 連續第 3 個交易日收高。不過，周四早盤期指小幅下滑，因新一輪獲利略低於預期。

周四即將發布的數據包括上周的初請失業金人數和 7 月費城 Fed 製造業指數。

周四將拍賣 550 億美元 4 周期國庫券和 500 億美元 8 周期國庫券，以及 170 億美元的 10 年期 TIPS (國庫通膨保值證券)。